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الرئيسية | رياضة | رفاق رونالدو يعمقون وديا جراح الجزائر بثلاثية

رفاق رونالدو يعمقون وديا جراح الجزائر بثلاثية

رفاق رونالدو يعمقون وديا جراح الجزائر بثلاثية
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 07 يونيو 2018 - 21:36

حقق المنتخب البرتغالي لكرة القدم فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه منتخب الجزائر، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس ضمن استعدادات المنتخب الملقب بـ(برازيل أوروبا) للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا يوم الخميس المقبل.

افتتح اللاعب الشاب جونزالو جويديس التسجيل للبرتغال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة لأصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، عاد جويديس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لمنتخب بلاده وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55، ليعمق منتخب البرتغال جراح نظيره الجزائري، الذي تعرض للهزيمة الودية الثانية في غضون أسبوع تقريبا، بعدما تلقى خسارة مفاجئة 2 / 3 أمام منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) يوم الجمعة الماضي.

كانت حدة الانتقادات الموجهة لرابح ماجر مدرب المنتخب الجزائري تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب سوء نتائج الفريق، لتأتي تلك الخسارة لتضاعف من الضغوط الملقاة على المدير الفني الجزائري.

بتلك النتيجة، طمأن منتخب البرتغال (بطل أوروبا)، الذي خاض اليوم مباراته الودية الأخيرة قبل السفر لروسيا، جماهيره على جاهزيته للمونديال، حيث يلعب في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة، برفقة منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المهاجر الخميس 07 يونيو 2018 - 21:45
لا تقلقوا يا إخواننا سننتقم لكم من البرتغال انشاء الله. ..لقد سبق أن هزمناهم 1986 ب 3 ل 1 ....وسنعطي لهم درسا قاسيا. ..تحية للأشقاء من الجزائر انا من الجيل القديم كنت اعشق كرة القدم الجزائرية والمغربية أيام البلومي والحكيم مدان والشريف الوزاني ....والمغرب ب بودربالة والتيمومي والضلمي. ..صراحة جيل من دهب
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107
2 - وسيم الخميس 07 يونيو 2018 - 21:45
منتخب قوي صراحة اتوقع ان يدهب بعيدا في مونديال اتمني من الله ان يوفق منتخب مغربي ضد هاد الخصم الشرس
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50
3 - برطقيز الخميس 07 يونيو 2018 - 21:46
عن أي منتخب تتكلمون مجرد اخشاب وكراكيز كانوا خارج التغطية. مستولهم تدنى للحضيض تحت قيادة مدرب يتكلم أكثر ما يعمل. المهم منتخب الجزائر الذي كان ضعيف وهزيل.
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-23
4 - عبد الحكيم الخميس 07 يونيو 2018 - 22:01
منتخب جزايري مهلهل تماما،لم تكن له اي وجهة في الملعب،منتخب البرتغالي ضعيف استغل وضع الكارثي للجزايريين وفاز بالتلاثية،اتوقع فوز المغرب على منتخب كريسيانو،الذي لم يقدم في المبارة سوى لتمريرة الهدف
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25
5 - yasyas الخميس 07 يونيو 2018 - 22:03
المنتخب الجزائري يمر من فترة فراغ أربعة هزائم متتالية فضيحة
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28
6 - وحدوي الخميس 07 يونيو 2018 - 22:06
ان تهزم البرتغال الجزائر هذا لا يعني انها قادرة على هزم المغرب لعدة اعتبارات
اولا لان منتخب الجزائر فشل في بلوغ المونديال ثانيا لان اسود الاطلس اقوى من الخضر حظا موفقا للمغرب في روسيا و morocco 2026
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20
7 - Aziz canada الخميس 07 يونيو 2018 - 22:09
ننتظر مقابله اسبانيا و مصر يوم السبت عسى ان ينتقم المصريين من راموس ولمل لا انيستا ايضا ههههه
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13
8 - علال ألمانيا الخميس 07 يونيو 2018 - 22:17
منتخب الجزائر يمر بمرحلة تراجع بعد مرحلة تألق في السنوات الماضية وهذا طبيعي في كرة القدم. وسيأتي يوم يصعد فيه نجمه من جديد.

الشيء الإيجابي في هذه المباراة أن منتخب البرتغال سيصيبه الغرور وهذا يخدم منتخب المغرب. شكرا للجزائر على هذه الخدمة..
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27
9 - moro الخميس 07 يونيو 2018 - 22:21
لا علاقة بين مستوى المنتخب المغربي و المنتخب الجزائري. إدا بنى المدرب البرتغالي توقعاته على هدا المستوى فإنه واهن
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9
10 - Odassalh الخميس 07 يونيو 2018 - 22:22
المنتخب الجزائري كان ضعيف في وسط الميدان وكذلك الحارس ضعيف جدا الفريق لعب بخطة غير مفهومة اما البرتغال لعبه كان عادي رغم تفوقه بثلاثة أهداف خصوصا بعد خروج رولاند هو الفريق يعتمد جدا على كرستيان رولاندو هو دينامو او محرك الفريق لا داعي للقلق في ما يخص المغرب و البرتغال انشأ لله 1-3 مرة أخرى
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7
11 - ولد ميلودة الخميس 07 يونيو 2018 - 22:27
إسبانيا ستواجه تونس و ليس مصر
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