فيديو ارتشاء يطيح باتحاد كرة القدم في غانا

هسبريس ـ مُتابعة

قررت الحكومة الغانية اتخاذ خطوات فورية لحل اتحاد كرة القدم، وذلك بعد أن كشف مقطع فيديو عن فساد مزعوم في إدارة كرة القدم على مستوى البلاد.

وفي بيان رسمي أصدره وزير الإعلام الغاني، مصطفى عبد الحميد، ذكرت الحكومة الغانية أن الشرطة بصدد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التحقيق، بشكل سريع ودقيق، في محتوى الفيديو.

وأبدت الحكومة صدمتها وغضبها إزاء محتوى التسجيل المنتشر بعنوان: "عندما يصبح سوء السلوك والجشع هما القاعدة"؛ وذكر البيان: "المقطع يكشف المساوئ في أداء الاتحاد الغاني لكرة القدم من انتشار الاحتيال والفساد والرشوة".

وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة قررت اتخاذ خطوات فورية لحل اتحاد الكرة، وبالتالي ستعلن، خلال وقت قصير، عن إجراءات مؤقتة لتنظيم نشاط كرة القدم لحين تنصيب إدارة جديدة.

مقطع الفيديو أبرز صورة رئيس الاتحاد الغاني، كويسي نيانتاكي، وسمع صوته يعد بإمكانية التأثير على الرئيس البلاد نانا أكوفو- أدو، ونائب الرئيس محمدو باوميا، ومسؤولين آخرين في الحكومة، باستعمال المال .. كذلك شوهد نيانتاكي، في تسجيل ذاته، وهو يتسلم 65 ألف دولار من صحفيين متخفيين.