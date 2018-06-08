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الرئيسية | رياضة | مودريتش يحصل على جائزة أفضل لاعب كرواتي

مودريتش يحصل على جائزة أفضل لاعب كرواتي

مودريتش يحصل على جائزة أفضل لاعب كرواتي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 08 يونيو 2018 - 13:11

حصل لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش على جائزة الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، التي تمنح لأفضل لاعب في موسم 2017/2018 ، وهي الجائزة التي يحصل عليها للمرة الأولى.

مودريتش، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة مع الفريق الملكي، قال: "ما حققته في السنوات الأخيرة مع الريال أمر لا يصدق، أنا سعيد أكثر لكوني جزءا من هذا الفريق".

وسلم الجائزة لمودريتش اللاعب السابق لريال مدريد ورئيس الاتحاد الكرواتي دافور سوكر، الذي تذكر بفخر تألقه كلاعب مع المنتخب الكرواتي في "مونديال 1998"، بفرنسا، وحصوله على الميدالية البرونزية، متمنيا للمنتخب الحالي وقائده مودريتش نتائج مبهرة في "روسيا 2018".

أقيم الحفل في مدينة فوكوفار، قرب مدينة أوسيجيك التي ستستضيف الليلة مباراة كرواتيا الودية أمام السنغال، ضمن استعداداتها لنهائيات المونديال.

من جانبه قال مودريتش: "فيما يخص المونديال؛ سنعطي كل ما لدينا وسنسعى أولا لتحقيق تطلعاتنا قبل أن نسعى لتحقيق تطلعات الجماهير".

ويلعب المنتخب الكرواتي في دورة المونديال المقامة على الأراضي الروسية ضمن المجموعة الرابعة، وهي التوليفة التي تشمل أيضا، خلال الدور الأول من المنافسة، منتخبات الأرجنتين وإيسلندا ونيجيريا.

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