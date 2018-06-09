ثلث الألمان يتوقع فوز "الماكينات" بكأس العالم

هسبريس - د.ب.أ

كشف استطلاع للرأي أن ثلث الألمان يتوقعون فوز منتخب بلادهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا2018".

وأظهر الاستطلاع أن 34% من الألمان يعتقدون أن منتخب بلادهم سيحرز لقب البطولة، التي ستبدأ في 14 يونيو الجاري وتختتم يوم 15 يوليوز المقبل.

وكانت نسبة من يتوقعون ذلك بين الألمان خلال بطولة كأس العالم السابقة في البرازيل، عام 2014، تبلغ 22% فقط.

ولا يتوقع 54% من الألمان أن يفوز المنتخب، الذي يتولى تدريبه يواخيم جاوك، باللقب في مونديال روسيا. ويعتقد نحو 25% من الألمان أن منتخبهم سيعود إلى ألمانيا قبل نهائي الكأس.

وتوقع 5% فقط من الألمان أن منتخب بلادهم سيخسر في الدور التمهيدي، أو سيخسر في الدور الـ16، بينما توقع 20% من الألمان أن يخرج منتخبهم من البطولة في دور الثمانية.

وعن استضافة روسيا لمونديال 2018 رأى 30% من الألمان أن هذا أمر جيد، بينما رأى 32% آخرين أنه سيء، وذكر 37% من الذين شملهم الاستطلاع أن الأمر لا يفرق معهم.

أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني "ZDF"؛ وقد شمل، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري، 1284 ألمانيا.