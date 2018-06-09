التعجيز يوقف تفاوض الوداديين مع اللاعب جيبور

هسبورت - محمد فنڭار*

أوقفت إدارة الوداد الرياضي، مؤقتا، مفاوضاتها مع الليبيري ويليام جيبور، بعد وضعه لشروط تعجيزية ومطالبته بدفع أمواله دفعة واحدة، كما كان يتقاضى بالسعودية بعد انتقاله إلى "النصر".

وأكد مصدر مطلع لـ"هسبورت" أن جيبور، الذي حل بمدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي للتفاوض مع إدارة الوداد، طلب منحة توقيع سنوية تفوق 750 مليون في كل موسم يلعبه، إلى جانب توفير مسؤولي الفريق "الأحمر" لشقة يعيش فيها مع أسرته الصغيرة، وكذا السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات توقف البطولة وعطلاته الرسمية.

ووجد سعيد الناصيري، رئيس الفريق، هذه الشروط غير محفزة للتعاقد مع اللاعب، خصوصا أنه يفاوض مجموعة من اللاعبين لتعزيز صفوف المجموعة الودادية خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما أن الرقم مبالغ فيه.

وكانت "هسبورت" قد كشفت، في وقت سابق، أن جيبور توصل بعروض مغرية بعد فك ارتباطه بنادي "النصر"؛ أبرزها من نادي "ساوثهامبتون" الإنجليزي، في حين تم رفض عرض سعودي آخر بقيمة أزيد من 460 ألف دولار، مما رفع من أسهمه داخل "بورصة" اللاعبين، وسيحتّم على إدارة الوداد تقديم عرض مادي أكثر إغراء للاعب.

وأنهى وصيف بطل المغرب تفاصيل انضمام كل من اللاعب التونسي أسامة الدراجي والدولي النيجيري السابق ميشيل باباتوندي، إلى جانب الاقتراب من التعاقد مع بديع أووك من حسنية أكادير في الفترة المقبلة، كما تتفاوض الإدارة التقنية مع سفيان بوشار، مدافع شباب بلوزداد، البالغ من العمر 24 سنة، والذي لعب تحت إمرة الإطار الوطني رشيد الطاوسي في الفريق الجزائريّ؛ فيما يطرح اسم المدافع الودادي السابق عصام عدوة بعدما فسخت إدارة ناديه السابق، الظفرة الإماراتي، عقده.

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