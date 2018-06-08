"الماص" يهدد رئيس نادي الوداد بـ"الفيفا والطاس"

هسبورت - أمال بلحاج*

لاَ يزال فريق المغرب الفاسي ينتظر إصدار حكم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في ملفه مع اللاعب أشرف بنشرقي، بعدما لجأ مسؤولو "الماص" إلى الجهاز الوصي على اللعبة في المغرب، من أجل الحصول على حصته الكاملة من بيع عقد اللاعب المذكور إلى نادي الهلال السعودي، والتي تصل إلى 25% حسب ما جاء على لسان المسؤولين "الفاسيين"؛ لكن في المقابل هذا ما تم نفيه من قبل مسؤولي الوداد البيضاوي.

وأكّد أحمد المرنيسي، رئيس فريق المغرب الفاسي، في تصريح خص به "هسبورت"، أن الجامعة الملكية لم تصدر بعد حكما أو قرارا في ملف اللاعب أشرف بنشرقي، في وقت يستغل فيه سعيد الناصيري، رئيس العصبة الاحترافية، منصبه ونفوذه من أجل تأخير هذا الملف، وتابع: "هو ياخذ فلوس "الماص" لإنجاز المشاريع، وفريقنا "يْمُوت" هاذي هي الإنسانية والصداقة".

وأضاف رئيس "الماص" أن سعيد الناصيري فاوضه من أجل الحصول على 400 مليون سنتيم في صفقة اللاعب أشرف بنشرقي المنتقل إلى نادي الهلال السعودي، مردفا: "نريد الحصول على حقنا لا غير، وإن كان علينا الحصول على 100 مليون سنتيم فقط فسنحصل عليها.. هذه قضيتنا مع فريق الوداد البيضاوي، وعلى الناصيري أن يكون في المستوى".

وأوضح المرنيسي أن "الماص" قام بجميع الإجراءات اللازمة واضعا ملفه على طاولة الجامعة المغربية، منتظرا قرارا نهائيا ينهي هذا الجدل، حيث يتوقع أن تصدر الـFRMF حكمها خلال الأيام المقبلة، وإن صدر حكم ضد المغرب الفاسي، فسيضطر المسؤولون إلى وضع ملفهم لدى الاتحاد الدولي للكرة أولا، ثم المحكمة العليا "الطاس".

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، مباشرةً بعد تقديم بنشرقي لوسائل الإعلام السعودي منذ أيام، أن قيمة الصفقة الحقيقة لا تتعدى ثلاثة ملايير، يستفيد منها الفريق "الأحمر" نظير تخلّيه عن خدمات "نجمه"، فيما خصّصت إدارة "الزعيم" مليارين لفائدة الوداد البيضاوي في إطار اتفاقية تعاون بين الطرفين، لا علاقة لها بصفقة انتقال ابن مدينة تازة إلى صفوف الفريق "الأزرق".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com