من بوفون إلى إبراهيموفيتش .. غيابات بارزة في مونديال روسيا

لويس ميغيل باسكوال من باريس*

يتصدر حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون قائمة اللاعبين الكبار الذين سيغيبون عن مونديال روسيا 2018، بعد أن عجز منتخب بلاده عن الحصول على بطاقة عبور للبطولة التي سيغيب عنها أيضا السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي حالة هذا الأخير، أعلن المهاجم السويدي اعتزاله اللعب الدولي في 21 يونيو 2016 إثر الإخفاق في بطولة كأس أمم أوروبا التي أقيمت بفرنسا في ذلك العام.

ولا يعد هذين اللاعبين هما الوحيدين اللذين يتمتعان بالمهارة الكافية للمشاركة في الحدث الرياضي الأهم في العالم، لكن لأسباب ما لن يذهبان لروسيا.

بدورهما، سيدفع التشيليين أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز ثمن غياب منتخب بلادهما عن المونديال، بعد أن سقطت في التصفيات المؤهلة للبطولة.

كما يغيب أيضا عن المونديال لاعب ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل الذي كان النجم الأبرز في نهائي التشامبيونز ليج بكييف حيث سجل ثنائية أحدهما من ركلة مقصية، قادت الملكي للفوز على ليفربول (3-1).

وكذلك، يفتقد مونديال روسيا حارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، ومهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج الذي ولد بفرنسا لكنه يلعب لصالح منتخب بلد الأصلي، الجابون.

كما سيحرم غياب هولندا عن بطولة كأس العالم، أسماء هامة مثل المخضرم آريين روبن، ولنفس السبب سيبقى على أبواب المونديال السلوفاكي ماريك هامشيك والجزائري رياض محرز.

ومن بين الغيابات غير المتوقعة، يبرز مهاجم مانشستر سيتي، ليروي ساني الذي اختير هذا الموسم كأفضل لاعب شاب في البريميير ليج، لكن هذا لم يشفع له بعدما استبعده مدرب منتخب ألمانيا، يواخيم لوف، من قائمة الفريق في اللحظة الأخيرة، لكنه ضم الحارس مانويل نوير على الرغم من أنه لم يلعب على مدار ثمانية أشهر.

وبقرار فني أيضا، لن يشارك في البطولة، ماريو جوتزه، صاحب الهدف الذي قاد ألمانيا للفوز على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014، وكذلك إيمري كان وشكودران مصطفاي.

أما في حالة البرازيلي داني ألفيش، فيعود سبب غيابه عن المونديال للإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس فرنسا الذي توج به مع فريقه باريس سان جيرمان.

وهذا هو الحال كذلك بالنسبة للأرجنتين التي ستذهب للمونديال بدون سرخيو روميرو، حارس المرمى الأساسي للألبيسيليستي في آخر نسختين من كأس العالم، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة وسيحل محله حارس تيجريس المكسيكي، ناهويل جوزمان (32 عاما) الذي يخوض هذه البطولة للمرة الأولى.

واستبعد المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مهاجم إنترميلان، ماورو إيكاردي، الذي توج هداف الدوري الإيطالي لكنه يحظى بأعداء أكثر من الأصدقاء بين صفوف منتخب "راقصي التانجو".

وسيتعين على سامباولي كذلك البحث عن لاعب وسط آخر بعد إصابة لاعب وست هام، مانويل لانزيني، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

ولأسباب فنية وتكتيكية، لن يشارك مع منتخب بلاده، البلجيكي راجا ناينجولان، لاعب وسط روما الذي كان أساسيا دائما بين صفوف الفريق الوطني، وعن قرار استبعاده، قال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز "نحن لا نختار أسماء، بل لاعبين جيدين للمنتخب، رغم علمنا بأن قرارات بعينها ستواجه انتقادات. هذا هو عمل المدرب".