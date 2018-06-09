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كُتّاب وآراء
مدرب البرتغال يعترف بعدم جاهزية رفاق رونالدو
اعترف المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم فرناندو سانتوس بعدم جاهزية منتخبه بشكل كامل للعب أمام إسبانيا في مستهل مشوارهما بمونديال روسيا الذي ينطلق الخميس المقبل، مبرزا أن فريقه يتحسن في كل مرة بشكل أفضل.
وفي تصريحات صحفية عقب مواجهة الجزائر وديا في لقاء انتهى بفوز فريق "الدروع الخمس" بثلاثة أهداف نظيفة، أوضح سانتوس أن منتخبه "ليس مستعدا بالشكل الكامل بعد حيث لا أحد مستعد بشكل كامل أبدا، لكنه يتحسن".
وعن سؤاله حول ما إذا كان سيبقي في المونديال على تشكيلته الأساسية التي بدأ بها اللقاء تحت قيادة مهاجمه كريستيانو رونالدو، أشار سانتوس إلى عدم إمكانية الخروج باستنتاجات من هذا اللقاء.
وأبرز أن تشكيلته الأساسية "تقترب بشكل أكبر" في ذهنه لكن لا يزال أمامه وقت للقرار قبل مواجهة إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمونديال التي تضم أيضا إيران والمغرب