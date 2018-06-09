24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3216:1219:4221:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة (5.00)

  2. صُلح الحُلَيْبية (5.00)

  3. هاري يوجه تحذيرا لرونالدو: الأسود مستعدون لك‎ (5.00)

  4. أيام عصيبة تنتظر الحكومة بعد استقالة الداودي وملتمس "البام" (5.00)

  5. أقصبي: "المقاطعة" تطوي صفحة الأشكال الاحتجاجية التقليدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مدرب البرتغال يعترف بعدم جاهزية رفاق رونالدو

مدرب البرتغال يعترف بعدم جاهزية رفاق رونالدو

مدرب البرتغال يعترف بعدم جاهزية رفاق رونالدو
هسبريس - إفي
السبت 09 يونيو 2018 - 04:29

اعترف المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم فرناندو سانتوس بعدم جاهزية منتخبه بشكل كامل للعب أمام إسبانيا في مستهل مشوارهما بمونديال روسيا الذي ينطلق الخميس المقبل، مبرزا أن فريقه يتحسن في كل مرة بشكل أفضل.

وفي تصريحات صحفية عقب مواجهة الجزائر وديا في لقاء انتهى بفوز فريق "الدروع الخمس" بثلاثة أهداف نظيفة، أوضح سانتوس أن منتخبه "ليس مستعدا بالشكل الكامل بعد حيث لا أحد مستعد بشكل كامل أبدا، لكنه يتحسن".

وعن سؤاله حول ما إذا كان سيبقي في المونديال على تشكيلته الأساسية التي بدأ بها اللقاء تحت قيادة مهاجمه كريستيانو رونالدو، أشار سانتوس إلى عدم إمكانية الخروج باستنتاجات من هذا اللقاء.

وأبرز أن تشكيلته الأساسية "تقترب بشكل أكبر" في ذهنه لكن لا يزال أمامه وقت للقرار قبل مواجهة إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمونديال التي تضم أيضا إيران والمغرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.