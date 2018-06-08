منتخب إسبانيا يتفقد معسكره في كراسنودار الروسية

هسبريس - إفي

قام لاعبو منتخب إسبانيا لكرة القدم اليوم بجولة تفقدية في الموقع الرئيسي لمعسكرهم بمدينة كراسنودار الروسية، قبل حضور لقاء مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتعرف اللاعبون صباح اليوم إلى جانب أعضاء الجهاز الفني على جميع أركان المدينة الرياضية التي تزينت برسائل إيجابية مثل "لن يكون أحد منا جيدا كما الحال إذا كنا معا".

ولاحقا، زار أعضاء المنتخب مقار التدريب وغرف الملابس التي توجد إلى جانب صالة للألعاب البدنية.

وتولى رئيس اللجنة الفنية للحكام كارلوس فيلاسكو مهمة إخطار اللاعبين بالمستجدات ذات الصلة بقوانين مونديال روسيا والتعريف باستخدام تقنية التحكيم بالفيديو.

من جانبه، رحب الفيفا بمنتخب إسبانيا وحضر اللاعبون جلسة التصوير الرسمية، لاستخدامها خلال مباريات المونديال.

ومن المقرر أن يخوض "لا روخا" غدا السبت أخر مباراة ودية أمام تونس في الاستاد الجديد بكراسنودار.

وكان اللاعبون قد وصلوا أمس إلى المدينة التي تم اختيارها لتكون مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال مونديال روسيا.