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الرئيسية | رياضة | نصف الإسبان يتوجون "لا روخا" بمونديال روسيا

نصف الإسبان يتوجون "لا روخا" بمونديال روسيا

نصف الإسبان يتوجون "لا روخا" بمونديال روسيا
هسبريس - إفي
السبت 09 يونيو 2018 - 07:10

يعتقد 50% من الإسبان أن منتخب بلادهم سيفوز بمونديال روسيا 2018 ، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "IPSOS" التي أعدت تقريرا دوليا في 27 دولة حول العالم.

ووفقا للاستبيان، سيتوج "لا روخا" بالمونديال على حساب ألمانيا، نظرا لأن الإسبان يعتقدون أن "المانشافت" سيواجه "مصارعي الثيران" في النهائي.

وحصلت ألمانيا على أعلى نسبة من الأصوات من جانب الإسبان لتكون وصيفة البطولة، بنسبة بلغت 25% مقابل 14% للبرازيل و8% للأرجنتين و7% لفرنسا.

وعلى مستوى عالمي، تعتبر ألمانيا، حاملة اللقب، هي المرشحة الأوفر حظا للتتويج بالمونديال، حيث حصلت على دعم 23% من الذين خضعوا للاستطلاع في أنحاء العالم، تليها البرازيل بنسبة 21%.

وكشف الاستطلاع أن الإسبان "هم أكثر الشعوب التي تحب كرة القدم في العالم، حيث أكد 37% أنهم يعتبرون أنفسهم متابعين دائمين لفريقهم المفضل أو المنتخب. فيما أشار 19% إلى أنهم عاشقون لهذه اللعبة".

كما تطرق التقرير لرأي الإسبان في روسيا كبلد منظم للمونديال، حيث اعتبر 42% من هذا الشعب أن روسيا لن تكون مضيفا جيدا، فيما أشار 67% إلى أن منح شرف تنظيم كأس العالم 2018 "لم يخل من الفساد".

وكان الأمن أحد الأمور التي تثير قلق الإسبان للسفر لروسيا، حيث يعتقد 44% من الذين خضعوا للاستطلاع في إسبانيا أن هذا البلد لن يكون آمنا لزواره.

وتم إعداد هذا التقرير بإجراء ما بين 500 وألف مقابلة مع مواطنين من 27 دولة حول العالم.

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