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الرئيسية | رياضة | مدرب أوروغواي يتوقع مباراة صعبة أمام مصر

مدرب أوروغواي يتوقع مباراة صعبة أمام مصر

مدرب أوروغواي يتوقع مباراة صعبة أمام مصر
هسبريس - إفي
السبت 09 يونيو 2018 - 08:52

امتدح المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، أوسكار واشنطن تاباريز، مدرب منتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤكدا أن مباراة السيليستي والفراعنة ستكون "صعبة للغاية" لأنها الأولى للفريقين في مونديال روسيا الذي ينطلق الخميس المقبل.

وقال تاباريز عقب فوز فريقه على أوزبكستان بثلاثية في مباراة ودية بمونتفيديو إن كوبر، الذي يتولى الإدارة الفنية لمصر منذ مارس 2015 ، مدرب "جيد للغاية وله هيبته واختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أفضل مدرب عام 2000".

وأضاف "لدينا الكثير من المعلومات عن مصر منذ فترة ونتابعها"، مبرزا وجود "نجم" المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بين صفوف الفراعنة.

وأشار تاباريز إلى أن أول مباراة في المونديال لأي منتخب يكون فيها "الضغط مضاعف وهامش الخطأ يصل للحد الأدنى".

وسيكون كأس العالم في روسيا المونديال الثالث الذي يقود فيه تاباريز أوروغواي، ووفقا له يخوض منتخب السيليستي هذه البطولة بفرص أكبر مقارنة بالنسخ السابقة بفضل لاعبين جدد في وسط الملعب.

وتستهل أوروغواي المونديال بمواجهة مصر يوم الجمعة القادم ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية.

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