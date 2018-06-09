بوتراغينيو يفتخر بـ"سوبر هاتريك" أمام الدنمارك

هسبريس - إفي

اعتبر مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو، الذي ارتدى قميص منتخب إسبانيا 69 مرة حين كان لاعبا، أن اللحظة التي سجل فيها أربعة أهداف في مرمى الدنمارك في ثمن نهائي مونديال المكسيك عام 1986، كانت بالنسبة إليه "قمة المجد" في مسيرته.

وقال بوتراغينيو في مقابلة مع (إفي) "كانت أعلى قمة وصلت لها خلال مسيرتي، لكنني أرى الأمور دائما من منظور الفريق، على الرغم من أنه كان يوما عظيما بالنسبة لي، الأهم هو أننا صعدنا لربع نهائي البطولة".

وتذكر اللاعب السابق الذي دافع عن قميص ريال مدريد على مدار 12 موسما، بدقة تفاصيل ذلك اليوم في صيف 1986 حين اكتسحت إسبانيا الدنمارك بنتيجة (5-1)، سجل منها بوتراغينيو "سوبر هاتريك".

كما تذكر بوتراغينيو واقعة حدثت قبل المباراة حين قال له زميله في المنتخب آنذاك، ميشيل سالجادو، "يمكنك أن تلعب في المقدمة حيث تستطيع أن تساعدنا بشكل أكبر' وبشكل ما استمعت إلى نصيحته وحين انتهى اللقاء اقترب مني وقال 'ألا تعلم أن من يفهم في كرةالقدم هنا هو أنا' فأجبته بأن الحظ حالفنا".