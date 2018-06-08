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كُتّاب وآراء
"ماكينات الألمان" تهزم بصعوبة منتخب السعودية وديا
فاز المنتخب الألماني الأول لكرة القدم على نظيره السعودي 2 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.
وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله تيمو فيرنير في الدقيقة الثامنة ثم أضاف عمر هوساوي، لاعب المنتخب السعودي، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43 وسجل تيسير الجاسم هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 من متابعة لركلة جزاء، سددها محمد السهلاوي وتصدى لها الحارس البديل مارك اندريه تير شتيجن.
ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.
فيما يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي.