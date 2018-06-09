24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة
- السلاح التركي يدمر مواقع لـ"العمال الكردستاني"
- أفول الإسلاموية بالمغرب
- الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق
- المنتخب المغربي يتسلح بالطموح والتفاؤل لعبور "مجموعة الموت"
التاريخ المحاصر ـ 23 ـ .. إرادة تحرير شمال إفريقيا عند الخطابي (5.00)
أيام عصيبة تنتظر الحكومة بعد استقالة الداودي وملتمس "البام" (5.00)
- حزب العدالة والتنمية ينفي طلب الداودي إعفاءه من منصبه الوزاري - (130)
- الداودي: لم أقدّم إلى "العدالة والتنمية" طلب إعفاء من المهام الوزارية - (115)
- محامي "ولد لفشوش": عائلة الدرهم وطنية .. والبراءة مستحقة - (111)
- التطاول على اختصاص الملك يحرج "البيجيدي" بعد "إعفاء الداودي" - (87)
- هذه هي القصة الكاملة لدفع "وزير الحكامة" نحو مغادرة الحكومة - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيران تبعث تحذيرا للمغرب بالفوز على ليتوانيا
أسدل المنتخب الإيراني الستار على استعداداته لبداية مشواره في مونديال روسيا، الذي ينطلق في 14 يونيو، بتحقيق فوزا معنويا هاما على نظيره الليتواني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب (أرينا بالتيكا) بالعاصمة الروسية موسكو.
حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع مهاجم أوليمبياكوس اليوناني كريم أنصاريفرد قبل دقيقتين من النهاية.
وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لرجال البرتغالي كارلوس كيروش قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم، الذي يشارك فيه البلد الآسيوي للمرة الخامسة عبر تاريخه.
ويتواجد "أسود فارس" ضمن المجموعة الثانية القوية رفقة إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث ستكون البداية أمام "أسود الأطلس" يوم الجمعة المقبل.
ثم سيلتقون بعدها بخمسة أيام أمام "لا روخا"، بطل العالم في 2010 بجنوب أفريقيا، أما الختام فسيكون بمواجهة البرتغال، بطل أوروبا، يوم 25 من هذا الشهر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
5/0 هي نتيجة المباراة الأولى سندقهم قدا قدا إنشاء الله و 2/2 ضد البرتقيز و 2/1 ضد اسبانيا .. ايران!!!