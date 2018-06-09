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الرئيسية | رياضة | إيران تبعث تحذيرا للمغرب بالفوز على ليتوانيا

إيران تبعث تحذيرا للمغرب بالفوز على ليتوانيا

إيران تبعث تحذيرا للمغرب بالفوز على ليتوانيا
هسبريس - إفي
السبت 09 يونيو 2018 - 00:49

أسدل المنتخب الإيراني الستار على استعداداته لبداية مشواره في مونديال روسيا، الذي ينطلق في 14 يونيو، بتحقيق فوزا معنويا هاما على نظيره الليتواني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب (أرينا بالتيكا) بالعاصمة الروسية موسكو.

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع مهاجم أوليمبياكوس اليوناني كريم أنصاريفرد قبل دقيقتين من النهاية.

وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لرجال البرتغالي كارلوس كيروش قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم، الذي يشارك فيه البلد الآسيوي للمرة الخامسة عبر تاريخه.

ويتواجد "أسود فارس" ضمن المجموعة الثانية القوية رفقة إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث ستكون البداية أمام "أسود الأطلس" يوم الجمعة المقبل.

ثم سيلتقون بعدها بخمسة أيام أمام "لا روخا"، بطل العالم في 2010 بجنوب أفريقيا، أما الختام فسيكون بمواجهة البرتغال، بطل أوروبا، يوم 25 من هذا الشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هشام العود السبت 09 يونيو 2018 - 01:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5/0 هي نتيجة المباراة الأولى سندقهم قدا قدا إنشاء الله و 2/2 ضد البرتقيز و 2/1 ضد اسبانيا .. ايران!!!
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