إيران تبعث تحذيرا للمغرب بالفوز على ليتوانيا

هسبريس - إفي

أسدل المنتخب الإيراني الستار على استعداداته لبداية مشواره في مونديال روسيا، الذي ينطلق في 14 يونيو، بتحقيق فوزا معنويا هاما على نظيره الليتواني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب (أرينا بالتيكا) بالعاصمة الروسية موسكو.

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع مهاجم أوليمبياكوس اليوناني كريم أنصاريفرد قبل دقيقتين من النهاية.

وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لرجال البرتغالي كارلوس كيروش قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم، الذي يشارك فيه البلد الآسيوي للمرة الخامسة عبر تاريخه.

ويتواجد "أسود فارس" ضمن المجموعة الثانية القوية رفقة إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث ستكون البداية أمام "أسود الأطلس" يوم الجمعة المقبل.

ثم سيلتقون بعدها بخمسة أيام أمام "لا روخا"، بطل العالم في 2010 بجنوب أفريقيا، أما الختام فسيكون بمواجهة البرتغال، بطل أوروبا، يوم 25 من هذا الشهر.