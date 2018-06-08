مصر تقطع المسار "الأطول" في مونديال روسيا

هسبريس - إفي

تواجه المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا تحديا إضافيا إلى جانب المواجهات الكروية التي تنتظرها في البطولة، وهو المسافة التي ستضطر لقطعها في دور المجموعات، حيث سيقطع المنتخب المصري أطول مسار في هذه المرحلة.

وستقام البطولة في الجانب الغربي من روسيا -أكبر دول العالم من حيث المساحة ويمكن اعتبارها قارة أيضا- حيث تم اختيار 11 مدينة لاستضافة المباريات، ومع ذلك ستقطع المنتخبات الـ32 المشاركة آلاف الكيلومترات خلال خوض المباريات.

ولتوضيح ذلك نجد أن المسافة بين ملعب كاليننجراد (في أقصى غرب) وملعب إيكاترينبرج (في أقصى الشرق) تبلغ حوالي 2481 كلم.

وكذلك المسافة بين مدينة سان بطرسبورج (في أقصى الشمال) ومدينة سوتشي (في أقصى الجنوب) تبلغ تقريبا 1946 كلم.

وأخذت المنتخبات المشاركة في المونديال هذا العامل في اعتبارها عند اختيار مقر إقامتها في البطولة.

واختارت معظم المنتخبات موسكو ومحيطها لإقامة معسكراتها مثل روسيا (البلد المضيف) والبرتغال وإيران وفرنسا وبيرو والأرجنتين وألمانيا والمكسيك وبلجيكا وتونس.

في حين اختارت كل من السعودية وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وإنجلترا إقامة معسكراتها في مدينة سان بطرسبرج.

وفضلت بعض المنتخبات المدن الجنوبية آملين في استغلال مناخها الجيد مثل مدينة سوتشي التي يتواجد بها معسكري البرازيل وبولندا، ومدينة كراسنودار حيث تتواجد منتخبات إسبانيا والدنمارك والسويد، في حين اختارت بعض المنتخبات الأخرى المدن الواقعة في وسط البلاد مثل مدينة كازان التي تتواجد بها كل من أستراليا وكولومبيا واليابان.

ولو قمنا برسم خط مباشر بين مقر المعسكر والمدن التي سيخوض فيها مبارياته، سنجد منتخب "الفراعنة" -تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر ومهاجمه المتألق الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح- هو الأكثر تضررا من طول المسافات، حيث سيقطع أطول مسافة في تنقلاته بدور المجموعات بواقع ( تسعة آلاف و117 كلم).

وتأتي نيجيريا في المركز الثاني بقائمة المنتخبات الأكثر قطعا للمسافة بواقع ثماني آلاف و973 كيلومترا، وبشكل عام يوجد تقريبا ثمانية منتخبات ستضطر لقطع أكثر من 7 آلاف كلم مثل بولندا وكوريا الجنوبية والسويد والسعودية والدنمارك والبرازيل بالإضافة إلى مصر ونيجيريا.

ويقع المنتخب الإسباني في موقع متوسط حيث سيضطر لقطع مسافة ستة آلاف و530 كلم من مقر إقامته في كراسنودار إلى المدن سوتشي وكازان وكاليننجراد حيث سيخوض مبارياته.

وتتصدر كولومبيا قائمة المنتخبات الأقل تضررا من طول المسافات، إذ أنه سيقطع حوالي ألف و204 كلم فقط خلال تنقلاته في دور المجموعات، وأيضا المنتخب الأرجنتيني الذي سيسافر حوالي ألفين و74 كلم خلال نفس الدور.

وبالنسبة للمسافة التي ستقطعها المنتخبات المرشحة للفوز بتلك البطولة العالمية، تتواجد ألمانيا بمسافة (أربعة آلاف و225 كلم) وفرنسا (أربعة آلاف و275 كلم) والبرتغال (ثلاثة آلاف و766 كلم) وأوروجواي (خمسة آلاف كلم).