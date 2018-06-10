بواتنيغ يهدّد برحيل بنعطية عن "السيدة العجوز"

هسبورت - بدر إمديد*

يَبدو أن قصة قائد "أسود الأطلس" المهدي بنعطية مع فريق يوفينتوس الإيطالي شارفت على الانتهاء، إذ كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الإيطالية، أن نادي "السيدة العجوز" بدأ في البحث جديا عن بديل لبنعطية خلال هذا الميركاتو الصيفي، بعد أن أكّدت مجموعة من الصحف العالمية في وقت سابق نية ناديي أرسنال ومارسيليا، ضم الدولي المغربي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت جريدة "لاغزيتا ديل سبورت" الإيطالية، إلى أن نادي يوفينتوس باشر محادثه مع مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني جيروم بواتنيغ، من أجل ضمّه خلال الميركاتو الجاري، لتعويض الرحيل المحتمل للمهدي بنعطية الذي بات قريبا من مغادرة اليوفي، تمهيدا لعملية إحلال وتجديد في دفاع الفريق الإيطالي حسب الجريدة ذاتها.

وأضافت "لاغزيتا" أن نادي يوفينتوس فتح الباب أمام بنعطية، للرحيل عن الفريق إذا كان يرغب في ذلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بطل الدوري الإيطالي حدّد سعر بيع الدولي المغربي في مبلغ 23 مليون يورو، في وجه الأندية الطامحة لضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في حين كشفت جريدة "The Sun" الإنجليزية، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، انضم هو الآخر إلى قائمة المهتمين بمهدي بنعطية، لتعويض الرحيل المنتظر لمدافعه اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، ويسعى دورتموند لإقناع بنعطية بالعودة مجدّدا إلى ألمانيا، حيث سبق له وأن حمل قميص فريق بايرن ميونيخ لموسمين في تجربة اعتبرها العديد من المتتبعين غير ناجحة.

وأضافت الجريدة ذاتها، أن مصادر مقرّبة من اللاعب، أكّدت أن قائد "الأسود" لا يطمح للعودة إلى اللعب مجدّدا في البوندسليغا، وأنه يرغب بالفعل في الدخول في تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

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