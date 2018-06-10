الريال يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد رونالدو

هسبريس - إفي

اشارت تقارير إخبارية إلى أن ريال مدريد قدم عرضا لتجديد عقد مهاجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو ويشمل رفع راتبه السنوي ليصل إلى 25 مليون يورو بالإضافة إلى 7.5 مليون متغيرات.

وقال المحلل الرياضي مانولو لاما في برنامج "إل بارتيداثو" على إذاعة (كادينا كوبي) الإسبانية إن المتغيرات ستكون موزعة كتالي: مليونا يورو حال فاز بالتشامبيونز ليج و1.5 مليون لليجا ومليون أخرى لكأس ملك إسبانيا بالإضافة لمليون إذا حصل على جائزة "الأفضل" ومليون أخرى لـ"الكرة الذهبية".

كما تشمل المتغيرات نصف مليون يورو لجائزة "البتشيتشي" (هداف الليجا) ونصف مليون أخرى للمباريات التي يخوضها اللاعب.

وبذلك، فإنه في أفضل الأحوال سيظل راتب "صاروخ ماديرا" أدنى مما يتقاضاه نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار اللذان يزيد راتبهما الصافي عن 30 مليون يورو.

ووفقا لنفس المصدر، لا يعود غضب كريستيانو لأسباب اقتصادية بل لأسباب تتعلق بتقديره، ويعتقد اللاعب أنه يستطيع أن يحقق فارق المال الذي يرفض الريال دفعه له، بسهولة من خلال تصوير إعلانين على سبيل المثال.

وأضاف المصدر أن الوضع "معقد للغاية لكن ليس من الصعب حله"، لافتا إلى وجود غضب في سانتياجو برنابيو بسبب تصريحات كريستيانو عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به الملكي في كييف على حساب ليفربول الإنجليزي (3-1) حينما ألمح لاحتمالية رحيله، لكن الملكي عزا هذا الأمر "لطبيعة شخصية" كريستيانو.