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الرئيسية | رياضة | السيسي يطالب لاعبي مصر بتحقيق أحلام الشعب

السيسي يطالب لاعبي مصر بتحقيق أحلام الشعب

السيسي يطالب لاعبي مصر بتحقيق أحلام الشعب
هسبريس- د.ب.أ
السبت 09 يونيو 2018 - 11:35

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم بضرورة تحقيق أحلام الشعب المصري في مونديال 2018 بروسيا.

وأكد الرئيس السيسي أن كرة القدم من العوامل الرئيسية لفرحة المصريين وجميع الشعوب، وقال: "الكل شاهد كيف احتفل الشعب بعد نجاح المنتخب في التأهل إلى بطولة كأس العالم في روسيا بعد غياب 28 عاما".

واستقبل الرئيس، في مقر قصر الرئاسة بمصر الجديدة، بعثة لاعبي المنتخب المصري قبل ساعات من سفرهم إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها الفريق ضمن المجموعة الأولى التي تضم، إلى جانبه، منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.

وطالب الرئيس السيسي اللاعبين بالإخلاص والأمانة والاجتهاد والعمل الشاق لإسعاد الشعب المصري، مؤكدا أن الجميع متشوق للمباراة الأولى للفريق أمام أوروجواي.

وأكد كذلك أنه دائما ما يحرص على استقبالهم عندما يحققون الإنجازات، ويتمنى أن تكون جلسته تحفيزا لهم خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد الملايين وتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم.

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