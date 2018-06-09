الأندية تستفيد بـ209 مليون دولار من المونديال

هسبريس - إفي

رفع مونديال كأس العالم 2018 بروسيا قيمة المبلغ الذي سيدفعه كتعويض مادي للأندية التي يشارك لاعبوها في البطولة إلى 209 مليون دولار (178 مليون يورو)، حيث سيحصل كل لاعب على مبلغ ثمانية آلاف و530 دولار (7 آلاف و304 يورو) عن كل يوم يقضيه في تلك المنافسة العالمية، مما يعني أن اللاعب الذي سيفوز منتخب بلاده باللقب سيتحصل النادي أو الأندية التي لعب لها على مدار عامين ماضيين على 409 آلاف و440 دولار.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذا المبلغ في 27 أكتوبر الماضي ضمن برنامج فوائد الأندية، والذي "يتكون من أموالا مخصصة للاعتراف بمساهمة أندية كرة القدم في الاحتفال الناجح بكأس العالم"، ويتم توزيعها من قبل الاتحادات المشاركة في البطولة.

وتم تفعيل ذلك الأمر مؤخرا وطبق لأول مرة في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا بعد الاتفاق الذي تم بين الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية، وفي تلك البطولة رصد الفيفا مبلغ 40 مليون دولار (34 مليون يورو)، وفي مونديال 2014 في البرازيل تم مضاعفة المبلغ تقريبا ليصبح 70 مليون دولار (59 مليون يورو)، وفي المونديال الذي سينطلق في الـ14 من الشهر الجاري وصل مبلغ التعويض إلى 209 مليون دولار (178 مليون يورو).

ولا ترتبط قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه النادي أو الأندية التي شارك اللاعب في صفوفها في آخر عامين بمشاركته في مباريات بالبطولة من عدمها، وسيحصل كل لاعب على ثمانية آلاف و530 دولار (سبعة آلاف و304 يورو) عن كل يوم يقضيه في المونديال، ويتم حساب ذلك قبل بدء البطولة بأسبوعين وحتى بعد خروج المنتخب من المسابقة بيوم.

وذلك يعني أن اللاعب الذي سيصل لنهائي كأس العالم في الـ15 من يوليوز المقبل سيكون قد أكمل 48 يوما مما يعني أن النادي الذي يشارك اللاعب في صفوفه سيحصل على 409 آلاف و440 دولار، وسيكون أكثر الأندية استفادة من ذلك الأمر هو مانشستر سيتي الإنجليزي نظرا لمشاركة 16 من لاعبيه بتلك البطولة العالمية.

ويأتي المان سيتي في المركز الأول من حيث مشاركة لاعبيه في كأس العالم بمجموع 16 لاعبا هم نيكولاس أوتاميندي وسرخيو أجويرو (الأرجنتين) وفينسينت كومباني وكيفين دي بروين (بلجيكا) وجابرييل جيسوس ودانيلو وفرناندينيو وإديرسون (البرازيل) وكايل واكر وجون ستونز وفابيان ديلف ورحيم سترلينج (إنجلترا) وبنجامين ميندي (فرنسا) وإلكاي جندوجان (ألمانيا) وبرناردو سيلفا (البرتغال) وديفيد سيلفا (إسبانيا).

ويليه فريق ريال مدريد الإسباني بمجموع 15 لاعبا هم كاسيميرو ومارسيلو (البرازيل) وكيلور نافاس (كوستاريكا) ولوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش (كرواتيا) ورافائيل فاران (فرنسا) وتوني كروس (ألمانيا) وأشرف حكيمي (المغرب) وكريستيانو رونالدو (البرتغال) وداني كارباخال وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز وسرخيو راموس وماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون (إسبانيا).

وفي المركز الثالث يأتي فريق برشلونة الإسباني بمجموع 14 لاعبا هم ليونيل ميسي (الأرجنتين) وتوماس فيرمايلين (بلجيكا) وكوتينيو وباولينيو (البرازيل) وياري مينا (كولومبيا) وإيفان راكيتيتش (كرواتيا) وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي (فرنسا) وتير شتيجين (ألمانيا) وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وجوردي ألبا (إسبانيا) ولويس سواريز (الأوروجواي).

ثم كل من تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي بمجموع 12 لاعبا من كل فريق.

ويشارك من تشيلسي كل من ويلي كاباييرو (الأرجنتين) وتيبو كورتوا وإيدين هازارد (بلجيكا) وويليان (البرازيل) وأندرياس كريستينسين (الدنمارك) وجاري كاهيل ولوفتوس تشيك (إنجلترا) وأوليفييه جيرو ونجولو كانتي (فرنسا) وأنطونيو روديجير (ألمانيا) وفيكتور موسيس (نيجيريا) وسيزار أزبيليكويتا (إسبانيا).

ومن باريس سان جيرمان يشارك كل من أنخيل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين) وتوماس مونييه (بلجيكا) وتياجو سيلفا ونيمار وماركينيوس (البرازيل) وبريسنيل كيمبيمبي وكيليان مبابي وألفونس أريولا (فرنسا) وجوليان دراكسلر وكيفين تراب (ألمانيا) وإدينسون كافاني (أوروجواي).

وأخيرا من توتنهام يشارك كل من توبي ألديرفيرلد ويان فيرتونخن وموسى ديمبيليه (بلجيكا) ودافينسون سانشيز (كولومبيا) وكريستيان إريكسون (الدنمارك) ودانييل روز وإيريك داير وهاري كين وكيران تريبر وديلي ألي (إنجلترا) وهوجو لوريس (فرنسا) وسون هيونج مين (كوريا الجنوبية). وكيران تريبر وديلي ألي (إنجلترا) وهوجو لوريس (فرنسا) وسون هيونج مين (كوريا الجنوبية).