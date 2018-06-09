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الرئيسية | رياضة | هذه طريقة التصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026

هذه طريقة التصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026

هذه طريقة التصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026
هسبريس من الرباط
السبت 09 يونيو 2018 - 12:51

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طريقة جديدة للتصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، أول بطولة ستقام بمشاركة 48 منتخبا، وهي العملية التي ستجري في العاصمة الروسية موسكو في 13 يونيو الجاري خلال المؤتمر 68 لـ"الفيفا"، وكذا عدد المقاعد التي ستحصل عليها كل قارة على حدة في النهائيات.

وخلافا لما كان عليه الأمر في السابق، ستعرف عملية التصويت لتحديد البلد الفائز بشرف استضافة كأس العالم 2026، مشاركة جميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعددها 211 اتحادا يستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة، وهي المغرب من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، الدول التي قدمت ملفا مشتركا، من جهة أخرى.

ومن بين 207 اتحادات التي يحق لها التصويت، يكفي المغرب الحصول على 104 أصوات ليفوز بتنظيم البطولة، خلال الجلسة العمومية التي ستعقد يوم 13 يونيو الجاري للإعلان عن البلد المنظم للمونديال، علما بأن القارة السمراء وحدها لها 53 صوتا.

فبعد تقديم الملفات رسميا في مارس الماضي وقيام لجنة تقنية "تاسك فورس"، تابعة للفيفا في أبريل المنصرم بزيارة للمغرب والبلدان الثلاثة المنافسة (كندا - المكسيك -الولايات المتحدة)، للوقوف على قدراتها وبنياتها التحتية ومدى مطابقة الملفين للمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذا قدرة المرشحين على الوفاء بالتزاماتهم، وبلوغ الملفين إلى مرحلة التصويت، أصبحت الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي الوحيدة التي ستحسم في الدولة التي ستحتضن نهائيات 2026، عوض أعضاء المكتب التنفيذي الـ24، كما كان عليه الحال في السابق.

ومنحت اللجنة التقنية للتقييم (تاسك فورس) الملف المغربي 2.7 نقاط من أصل 5، بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها شهر أبريل الماضي، في حين حصل الملف الأمريكي الشمالي على تنقيط 4 من أصل 5.

وبعد قبول الملفين دون معارضة من اللجنة التقنية، ستسمح "الفيفا" يوم 13 يونيو، خلال مؤتمرها، للمرشحين بتقديم ملفيهما في 15 دقيقة لكل ملف، سيفتح بعدها نقاش لكل الحاضرين من أجل توضيح أي نقط عالقة، قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.

وستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمام خياري التصويت لأحد الملفين المغربي أو الأمريكي المشترك. وفي حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف، يعد صوته لاغيا ، والنتائج ستكون مكشوفة وعلنية على الشاشة الكبرى في قاعة المؤتمر وعلى موقع "الفيفا" الرسمي.

وستكشف الشاشة كل تفاصيل عملية التصويت، وفي حال حصل أحد الملفين على أزيد من 50 في المائة من الأصوات سيعتبر فائزا بتنظيم مونديال 2026. أما في حالة التعادل في الأصوات، فستلجأ "الفيفا" إلى النقط المحصل عليها في تقييم اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.

وسيشارك في كأس العالم 2026، 48 منتخبا، ستتوزع على 16 مجموعة كل واحدة تتكون من ثلاثة منتخبات، وستشهد المسابقة 80 مباراة من الدور الأول حتى النهائي. وسيتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الـ32، وكل متصدر مجموعة سيواجه وصيف المجموعة التالية والعكس، وهذه المواجهة ستكون من مباراة واحدة الخاسر فيها يودع المونديال، أما الفائز فيصعد إلى دور الـ16، ويستكمل كأس العالم بهذه الطريقة حتى النهائي.

وطبقا لنظام البطولة الجديد، لن يتقابل أي فريقين من المجموعة نفسها بداية من دور الـ32 حتى دور نصف النهاية؛ وذلك كضمانة للتنوع في كل مباراة.

ووفقا للاقتراح الذي قدمه مكتب مجلس الفيفا من أجل توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة في النهائيات بداية من 2026 ستحصل أوروبا على 16 مقعدا مباشرا، وإفريقيا على 9، وآسيا 8، وأمريكا الجنوبية 6، والكونكاكاف 6، ومقعد واحد لأوقيانوسيا، إضافة إلى ملحق من ست فرق ستتنافس على بطاقتين أخريين. وستتأهل الدولة المضيفة مباشرة لكن مكانها سيخصم من حصة اتحادها القاري.

وفي الجزء الأكثر ابتكارا في الاقتراح، ذكر الفيفا أن آخر مقعدين سيتحددان عن طريق بطولة من ست فرق ستقام في الدولة المستضيفة لكأس العالم في نونبر الذي يسبق النهائيات. ويشارك في هذه البطولة فريق واحد من كل اتحاد قاري باستثناء أوروبا، إضافة إلى فريق إضافي من قارة الدولة المضيفة.

يذكر أن الاتحاد الدولي كان قرر، في يناير الفارط، زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - MOHAMMED MAROC السبت 09 يونيو 2018 - 13:10
النسب متعادلة بين الملف الأمريكي والملف المغربي والكل يعلم أن أوروبا وأفريقيا مع المغرب إلا بعض الدول الآسيوية من بينهم 6 دول عربية لا يمكنهم التصويت يعني آسيا هي مفترق الطرق
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2 - said السبت 09 يونيو 2018 - 13:11
يجب على افريقيا و اسيا و اوروبا ان يصوتوا لصالح المغرب
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1
3 - NOUMRI السبت 09 يونيو 2018 - 13:12
خلاصة الكلام اللهم إن كان تنظيم كأس العالم 2026 فيه خير لبلادنا فأكتبه لنا و إن كان فيه شر فأبعده عنا أمين
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49
4 - Akram السبت 09 يونيو 2018 - 13:16
أظن المل يعيش خيرات وحماية أمريكا ...بالنسبة للتصويت أظن حتى المغرب سيصوت لامريكا ،....في إطار سياسة نخافو مانخشمو
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-1
5 - ayoub السبت 09 يونيو 2018 - 13:19
سيفقد كأس العالم لدته مع هدا الكم الهائل من المنتخبات و من المباريات ...
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0
6 - karim السبت 09 يونيو 2018 - 13:20
بالتوفيق يا بلدي الحبيب,مقولة روسية:*من لا يغامر لايشرب الشمبانيا* لم لا????
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7 - مقاطع السبت 09 يونيو 2018 - 13:21
واحد معندو حتى سبيطار كامل وبغا ينظم كأس العالم باش الشعب الفقير يخلصو من دمو واهادي هي فهم تسطا دولة راس مالها تسرق من المواطن وتسرق خيرلت بلادو وبغات تنظم كاس العالم
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9
8 - naser mouani Montréal السبت 09 يونيو 2018 - 13:22
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نريد ننافس دولة نووية . نملة و فيل
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7
9 - شارب عقلو السبت 09 يونيو 2018 - 13:25
الحمد لله الامور اصبحت مواتية للمغرب.والكمال على الله و به التوفيق على منافسينا......الحمد لله ان بلدنا ينافس القوى العالمية...فقط ابعدوا ناهبي المال العام لتكون المشاريع الرياضية في مستوى الطموح....
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10 - غيلان قدور السبت 09 يونيو 2018 - 13:29
مغامرة عبثية غير محسوبة العواقب لم يستشر فيها الشعب يهرول وراءها اصحاب الصفقات ويستعملها اصحاب الحال لتكريس التنويم والتخدير وتحويل الرأي العام .
كابوس يجثم على صدر مواطني المناطق المهمشة
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11 - H MEN السبت 09 يونيو 2018 - 13:29
حكامنا الاغنياء يريدون صرف اموالنا (ليس اموالهم)على اوهام صدقوها.لاطرق لاطرطوار,الازبال في الشوارع,لا مساكن لا مستشفيات,لا مكتبات لا امن لا حافلات وهم يريدون بناء ملاعب للكرة
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12 - نصف مواطن السبت 09 يونيو 2018 - 13:30
خلينا في حالنا شدانا نشي مونديال يلهون الشعب عن المقاطعة
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13 - براهيم السبت 09 يونيو 2018 - 13:30
هدشي مخدوم من زمان. كاس العالم 2026 لامريكا كندا والمكسيك. هدشي غير مسرحية. وحتى قرعة كأس العالم مخدومة قالها مارادونا من زمان.
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14 - رسالة السبت 09 يونيو 2018 - 13:32
امريكا ابتزت الدول الضعيفة . التصويت سيعتمد على النفاق بهيمنة امريكا وتسييسها للتصويت عليها .
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15 - Zirlo السبت 09 يونيو 2018 - 13:33
انه الاستهزاء. امريكا الجنوبية 10 منتخبات فقط و تصعد منها 6 لكاس العالم. افريقيا 53 منتخب تصعد 9 منتخبات؟! فل تصعد كل منتخبات امريكا الحنوبية مباشرة هكذا يكون العدل.
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16 - عزوز السبت 09 يونيو 2018 - 13:34
اودي غير حملة المقاطعة لم يستطع المغرب تسييرها و ابعاد شرها عن البلاد و ادخلت حكومته في حالة من التخبط و الفوضى فما بالك بتنظيم تظاهرة عالمية من هذا الحجم والتي تتطلب راسمال بشري وتقني ومادي كبير وكذلك نوع من التلاحم بين جميع اطياف الشعب لتحقيق مثل هذا الهدف.
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