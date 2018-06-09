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الرئيسية | رياضة | شركة إسبانية تصمم الملعب الكبير للدار البيضاء

شركة إسبانية تصمم الملعب الكبير للدار البيضاء

شركة إسبانية تصمم الملعب الكبير للدار البيضاء
هسبريس - متابعة
السبت 09 يونيو 2018 - 14:37

يصمم مكتب "كروز وأورتيز" الإسباني للهندسة للمعمارية ملعب المباراة النهائية في ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ، والذي سيقام في الدار البيضاء ومن المقرر أن يسع لـ90 ألف متفرج.

وذكر "كروز وأورتيز" أن هذا سيكون أكبر مشروع تتولى تنفيذه الشركة التي أنشأت "واندا متروبوليتانو" ملعب أتلتيكو مدريد الجديد.

وأشار البيان إلى أن الملعب المغربي سيكون مغطى بالكامل، "ما يعني تحديا تقنيا كبيرا، وقد تم تطويره وفقا لمتطلبات أحدث قواعد الفيفا" (الاتحاد الدولي لكرة القدم).

ونفذت الشركة، التي تعمل من مكاتبها في إشبيلية ومدريد بإسبانيا ومن مدينة أمستردام الهولندية، "على مدار تاريخها جميع الأنماط البنائية"، وتعمل في الوقت الراهن على تصميم مشروعات رياضية أخرى كملاعب لفريق داليان ييفانغ الصيني لكرة القدم الذي تملكه "واندا"، كما يعمل أيضا على إنشاء ملعب في مدينة لوغانو السويسرية.

وفي الـ13 من يونيو المقبل، قبل يوم من انطلاق مونديال روسيا، سيتم الإعلان رسميا عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2026 ، الذي يتنافس عليه المغرب مع ملف يجمع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - يونس السبت 09 يونيو 2018 - 14:50
اودي الشعب مسكين خاصوا خدمة ماشي خاصوا لهاية و شكرا
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24
2 - simo السبت 09 يونيو 2018 - 14:50
بغينا تصميم ديال جامعات و مستشفيات ضخمة و تسع لي 90 الف شضص
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43
3 - casaoui السبت 09 يونيو 2018 - 14:54
ردو البال ملعب at madrid تنجز ب 350 مليار سنتيم. او شفتو كيداير.
احنا غادي نشوفو بشحال غادي اتقام ديالنا مع العلم مغاديش ايكون بحال wanda.
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-2
4 - hicham السبت 09 يونيو 2018 - 14:58
يجب على الدولة بناء المرافق الرياضية و الملاعب و الإهتمام بالتكوين الرياضي كيفما كانت نتائج التصويت مونديال 2026 كما نتمنى تخصيص المزيد من الميزانيات لبناء المستشفيات و المراكز الصحية المجهزة و إصلاح البنية التحتية و إنشاء المراكز الثقافية و إصلاح التعليم بشكل حقيقي و سليم من أجل مواجهة التحديات و مواكبة الدول التي للآسف سبقتنا بعشرات السنين و في جميع الميادين و لكن نرجوا من الله أن يستفيق ملكنا أطال الله في عمره و يشكل حكومات تكنوقراطية لتسيير المهام مع المراقبة و المحاسبة و سيكون الغد أفضل إن شاء الله
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8
5 - مرتن بري دو كيس السبت 09 يونيو 2018 - 14:59
ملعب مغطى في مدينة مخربة ..صالحة فقط لافلام الحرب كالفلم الدي يصور حاليا بدرب السلطان..والحي المحمدي ..والحي الاروبي...عن حرب سوريا وما فعل فيها الحرب من خراب...(مقارنة المغرب مع سوريا...كتحشم والله .سوريا هدمها الحرب..والمغرب هدماتو الحكومات الخائنة ). اعود واتابع.....وجب عليهم اولا الاعتناء بالاحياء وساكنيها..ووسائل النقل ومستعمليها .والبنية التحتية من طرقات وازقة.ومساكن لائقة بمدينة عريقة مدينة الفلم الدى لا ينسى ...كازابلانكا ( الدر البيضاء )
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2
6 - يسييييين السبت 09 يونيو 2018 - 15:05
القاعة المغطات تدشين ملكي في مدينة ازغنغان اقليم الناظور سبع سنوات ولَم تَر النور بعد.
اما هذا الملعب الله اعلم
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