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كُتّاب وآراء
شركة إسبانية تصمم الملعب الكبير للدار البيضاء
يصمم مكتب "كروز وأورتيز" الإسباني للهندسة للمعمارية ملعب المباراة النهائية في ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ، والذي سيقام في الدار البيضاء ومن المقرر أن يسع لـ90 ألف متفرج.
وذكر "كروز وأورتيز" أن هذا سيكون أكبر مشروع تتولى تنفيذه الشركة التي أنشأت "واندا متروبوليتانو" ملعب أتلتيكو مدريد الجديد.
وأشار البيان إلى أن الملعب المغربي سيكون مغطى بالكامل، "ما يعني تحديا تقنيا كبيرا، وقد تم تطويره وفقا لمتطلبات أحدث قواعد الفيفا" (الاتحاد الدولي لكرة القدم).
ونفذت الشركة، التي تعمل من مكاتبها في إشبيلية ومدريد بإسبانيا ومن مدينة أمستردام الهولندية، "على مدار تاريخها جميع الأنماط البنائية"، وتعمل في الوقت الراهن على تصميم مشروعات رياضية أخرى كملاعب لفريق داليان ييفانغ الصيني لكرة القدم الذي تملكه "واندا"، كما يعمل أيضا على إنشاء ملعب في مدينة لوغانو السويسرية.
وفي الـ13 من يونيو المقبل، قبل يوم من انطلاق مونديال روسيا، سيتم الإعلان رسميا عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2026 ، الذي يتنافس عليه المغرب مع ملف يجمع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
احنا غادي نشوفو بشحال غادي اتقام ديالنا مع العلم مغاديش ايكون بحال wanda.
اما هذا الملعب الله اعلم