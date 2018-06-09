مشجعون مغاربة يقصدون روسيا بدراجات نارية

هسبريس من الرباط

سينطلق 6 مشجعين مغاربة شباب، يوم غد الأحد، من مدينة مكناس نحو روسيا، على متن دراجات نارية، لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

الانطلاقة ستكون ابتداء من الساعة الواحدة زوالا من أمام المعلمة التاريخية باب منصور لعلج بمكناس، وستعرف حضور فعاليات جمعوية وإعلامية يجمعها حب القميص الوطني.