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الرئيسية | رياضة | مشجعون مغاربة يقصدون روسيا بدراجات نارية

مشجعون مغاربة يقصدون روسيا بدراجات نارية

مشجعون مغاربة يقصدون روسيا بدراجات نارية
هسبريس من الرباط
السبت 09 يونيو 2018 - 20:15

سينطلق 6 مشجعين مغاربة شباب، يوم غد الأحد، من مدينة مكناس نحو روسيا، على متن دراجات نارية، لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

الانطلاقة ستكون ابتداء من الساعة الواحدة زوالا من أمام المعلمة التاريخية باب منصور لعلج بمكناس، وستعرف حضور فعاليات جمعوية وإعلامية يجمعها حب القميص الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - chafik chrif السبت 09 يونيو 2018 - 20:37
have a nice Trip H.Biougnach proud of you.
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2 - Wanamali السبت 09 يونيو 2018 - 20:51
Bon voyage freres, amusez vous bien!!
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10
3 - Amazighi السبت 09 يونيو 2018 - 21:00
هذه الرحلة جميلة و لبد ان تكون على برنامج تلفيزيوني ،اكتشاف الاماكن و القبلءل و المناظر و كل شيء ..لكن حذاري من الحشرات و الزواحف و الامطار و البرق و الفيضنات ،الطريق اعمى و لايرى من يركب عليه .نتمى لكم رحلة ممتعة و فرجة دهبية انشاء الله ،تسلحوا بالادوية و قارورات الرش للدفاع عن النفس وخططوا المسار الطرقي السليم والممتع ! 8 ساعات في اليوم فوق الدراجة كافية ..الاستعانة بدراجاعة قوية دات اربع سيلندرات 600cc من الاحسن ..
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14
4 - المغرب بلاد الغرائب السبت 09 يونيو 2018 - 21:03
هد هي بلاد العجائب واحد غدي يدير كيلومترااااات بموتور او واحد ملقي حتى مشية غي لمولاهم ادريس ( المهم غي اقول حتي هو اخرج ) الله ايدير شي تاويل ديال الخير
ها فلوس الاحتكار والنصيب كيبانو
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-3
5 - hicham السبت 09 يونيو 2018 - 21:09
تحياتي لكم والكل الاخوان لمساندة اسود الاطلس .رحلة سعيدة
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7
6 - hicham السبت 09 يونيو 2018 - 21:13
تحياتي لكم والكل مساندي اسود الاطلس رحلة موفقة وحض سعيد لاسود الاطلس
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