24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/06/2018
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- السلاح التركي يدمر مواقع لـ"العمال الكردستاني"
- الطائرات الورقية تكبد إسرائيل خسائر زراعية
- نقابات أمنية تونسية تثمن إقالة وزير الداخلية
- الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق
- توقيف مجلس جهة كلميم - وادنون بين الشرعية والمشروعية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مشجعون مغاربة يقصدون روسيا بدراجات نارية
السبت 09 يونيو 2018 - 20:15
سينطلق 6 مشجعين مغاربة شباب، يوم غد الأحد، من مدينة مكناس نحو روسيا، على متن دراجات نارية، لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".
الانطلاقة ستكون ابتداء من الساعة الواحدة زوالا من أمام المعلمة التاريخية باب منصور لعلج بمكناس، وستعرف حضور فعاليات جمعوية وإعلامية يجمعها حب القميص الوطني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - chafik chrif السبت 09 يونيو 2018 - 20:37
have a nice Trip H.Biougnach proud of you.
3 - Amazighi السبت 09 يونيو 2018 - 21:00
هذه الرحلة جميلة و لبد ان تكون على برنامج تلفيزيوني ،اكتشاف الاماكن و القبلءل و المناظر و كل شيء ..لكن حذاري من الحشرات و الزواحف و الامطار و البرق و الفيضنات ،الطريق اعمى و لايرى من يركب عليه .نتمى لكم رحلة ممتعة و فرجة دهبية انشاء الله ،تسلحوا بالادوية و قارورات الرش للدفاع عن النفس وخططوا المسار الطرقي السليم والممتع ! 8 ساعات في اليوم فوق الدراجة كافية ..الاستعانة بدراجاعة قوية دات اربع سيلندرات 600cc من الاحسن ..
4 - المغرب بلاد الغرائب السبت 09 يونيو 2018 - 21:03
هد هي بلاد العجائب واحد غدي يدير كيلومترااااات بموتور او واحد ملقي حتى مشية غي لمولاهم ادريس ( المهم غي اقول حتي هو اخرج ) الله ايدير شي تاويل ديال الخير
ها فلوس الاحتكار والنصيب كيبانو
ها فلوس الاحتكار والنصيب كيبانو
5 - hicham السبت 09 يونيو 2018 - 21:09
تحياتي لكم والكل الاخوان لمساندة اسود الاطلس .رحلة سعيدة
6 - hicham السبت 09 يونيو 2018 - 21:13
تحياتي لكم والكل مساندي اسود الاطلس رحلة موفقة وحض سعيد لاسود الاطلس
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6