هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الإستوني

هسبريس من الرباط

كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه، مساء اليوم، منتخب إستونيا، في مباراة ودية بملعب "لي كوك أرينا" بمدينة تالين.

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني لهذه المباراة التي ستنطلق على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الرابعة بالتوقيت المغربي):

12 – منير الكجوي المحمدي

5 – المهدي بنعطية

6 – غانم سايس

2 – أشرف حكيمي

16 – نور الدين امرابط

8 – كريم الاحمدي

14 – امبارك بوصوفة

10 – يونس بلهندة

7 – حكيم زياش

18 – أمين حارث

9 – أيوب الكعبي

الاحتياط :

1 – ياسين بونو

22 – أحمد رضا التكناوتي

4 – مروان داكوسطا

11 – فيصل فجر

21 – سفيان امرابط

20 – عزيز بوحدوز

15 – يوسف ايت بناصر

23 – المهدي كاريسلا

19 – يوسف النصيري

13- خالد بوطيب

17- نبيل درار

24 – وليد الحجام

3 – حمزة منديل