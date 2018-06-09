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الرئيسية | رياضة | هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الإستوني

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الإستوني

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الإستوني
هسبريس من الرباط
السبت 09 يونيو 2018 - 14:50

كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه، مساء اليوم، منتخب إستونيا، في مباراة ودية بملعب "لي كوك أرينا" بمدينة تالين.

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني لهذه المباراة التي ستنطلق على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الرابعة بالتوقيت المغربي):

12 – منير الكجوي المحمدي

5 – المهدي بنعطية

6 – غانم سايس

2 – أشرف حكيمي

16 – نور الدين امرابط

8 – كريم الاحمدي

14 – امبارك بوصوفة

10 – يونس بلهندة

7 – حكيم زياش

18 – أمين حارث

9 – أيوب الكعبي

الاحتياط :

1 – ياسين بونو

22 – أحمد رضا التكناوتي

4 – مروان داكوسطا

11 – فيصل فجر

21 – سفيان امرابط

20 – عزيز بوحدوز

15 – يوسف ايت بناصر

23 – المهدي كاريسلا

19 – يوسف النصيري

13- خالد بوطيب

17- نبيل درار

24 – وليد الحجام

3 – حمزة منديل

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الزاكي السبت 09 يونيو 2018 - 15:02
تشكيلة جيدة الله يعاونهم وفرحوا المغاربة
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16
2 - Kamal boujlil السبت 09 يونيو 2018 - 15:02
أظن أن هذه التشكيلة هي الأفضل فبإقحام الكعبي وأمين حاريث منذ البداية شيئ جميل بالتوفيق.
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7
3 - hicham السبت 09 يونيو 2018 - 15:03
هذه هي التشكيلة الرسمية ؛ بالتوفيق إن شاء الله و المهم هو التفاني في بدل العطاء و القتال حتى آخر دقيقة من المونديال و بعدها و كيفما كانت النتائج فإن الجمهور المغربي سيصفق لكم و سيكون دائما وراءكم
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11
4 - مكناسي السبت 09 يونيو 2018 - 15:04
هديي هياا تشكيلات ليبغنااااا في المونديال
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8
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