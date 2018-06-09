24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلاح التركي يدمر مواقع لـ"العمال الكردستاني"
- الطائرات الورقية تكبد إسرائيل خسائر زراعية
- نقابات أمنية تونسية تثمن إقالة وزير الداخلية
- الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق
- توقيف مجلس جهة كلميم - وادنون بين الشرعية والمشروعية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بالمونديال
اعترف ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وبرشلونة أن الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بمونديال روسيا الذي ينطلق الخميس المقبل.
وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا": "نشعر بحماس شديد. استعدينا بشكل جيد. نحظى بلاعبين كبار في المهارات الفردية وسنكافح الند بالند امام أي منتخب رغم أننا لسنا من المرشحين للقب".
وأبرز ميسي، الذي يكمل 31 عاما في 24 من الشهر الجاري، أنه خرج بتجارب إيجابية من بطولات كأس العالم الثلاثة السابقة التي شارك فيها وقال "شاركت في ثلاث مونديالات بظروف مختلفة وخرجت من كل منها بنتائج إيجابية".
وعن خصوم الأرجنتين أكد ميسي أن "الفرق الكبيرة تصل البطولة بصورة جيدة للغاية سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. اعتقد أنه مونديال متكافئ للغاية".
وتشارك الارجنتين في المونديال ضمن المجموعة الرابعة بجانب ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.