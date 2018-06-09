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الرئيسية | رياضة | ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بالمونديال

ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بالمونديال

ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بالمونديال
هسبريس - إفي
السبت 09 يونيو 2018 - 20:40

اعترف ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وبرشلونة أن الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بمونديال روسيا الذي ينطلق الخميس المقبل.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا": "نشعر بحماس شديد. استعدينا بشكل جيد. نحظى بلاعبين كبار في المهارات الفردية وسنكافح الند بالند امام أي منتخب رغم أننا لسنا من المرشحين للقب".

وأبرز ميسي، الذي يكمل 31 عاما في 24 من الشهر الجاري، أنه خرج بتجارب إيجابية من بطولات كأس العالم الثلاثة السابقة التي شارك فيها وقال "شاركت في ثلاث مونديالات بظروف مختلفة وخرجت من كل منها بنتائج إيجابية".

وعن خصوم الأرجنتين أكد ميسي أن "الفرق الكبيرة تصل البطولة بصورة جيدة للغاية سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. اعتقد أنه مونديال متكافئ للغاية".

وتشارك الارجنتين في المونديال ضمن المجموعة الرابعة بجانب ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معتوهة السبت 09 يونيو 2018 - 20:56
كيعجبني المنتخب الأرجنتيني....ولكن ماكنحملش هاد ميسي ....
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2 - مهاجر السبت 09 يونيو 2018 - 20:57
المغرب هي لي مرشحة باش تدي الكأس إنشاء الله
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3 - Driss السبت 09 يونيو 2018 - 21:04
هذا هو حال الدنيا... تعطيك وتعطيك ثم تحرمك وتتركك معلقا... من عنده المال تنقصه الصحة من عنده الصحة ينقصه المال من عنده المال و الصحة ينقصه لقب عزييز... ديما هاذ الدنيا مايلة لواحد الجهة ماعمرها تقاد..
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0
4 - هشام كولميمة السبت 09 يونيو 2018 - 21:18
أتمنى أن نشاهد مباريات ممتعة....كيفما كان الفائز.اتمنى حظا موفقا للفريق المغربي.
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