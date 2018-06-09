انتصار صعب لإسبانيا على تونس قبل المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

انتزع المنتخب الإسباني فوزا صعبا من نظيره التونسي، بهدف نظيف، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم السبت ،في إطار استعداداتهما للمشاركة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق يوم الخميس المقبل في روسيا .

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه إياغو أسباس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر التباري.

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة، مع منتخبات بنما وإنجلترا وبلجيكا، فيما يلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية أمام منتخبات البرتغال وإيران والمغرب.