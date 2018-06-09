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الرئيسية | رياضة | انتصار صعب لإسبانيا على تونس قبل المونديال

انتصار صعب لإسبانيا على تونس قبل المونديال

انتصار صعب لإسبانيا على تونس قبل المونديال
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 يونيو 2018 - 20:59

انتزع المنتخب الإسباني فوزا صعبا من نظيره التونسي، بهدف نظيف، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم السبت ،في إطار استعداداتهما للمشاركة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق يوم الخميس المقبل في روسيا .

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه إياغو أسباس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر التباري.

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة، مع منتخبات بنما وإنجلترا وبلجيكا، فيما يلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية أمام منتخبات البرتغال وإيران والمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المهم مشاركة السبت 09 يونيو 2018 - 21:09
تونس لعبت مع آسبانيا. والمغرب لعب مع فرقة مجهولة لا يعرفها أحد ومطفروهش.
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2 - بدر كاتالونيا السبت 09 يونيو 2018 - 21:16
مباراة في المستوى من الجانب التونسي الذي قد يصنع الحدث في المونديال اما اسبانيا فلا اراها مرشحة للقب عكس البرتغال التي ابانت عن علو كعبها بالنسبة لالمغرب أن فاز على ايران سيتأهل إلى الدور الثاني
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3 - محمد السبت 09 يونيو 2018 - 21:23
بالعزيمة والارادة واللعب القوي ان شاء الله سنفوز على اسبانيا ،تونس قدمت مبارة قوية جدا.
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4 - Ziryab السبت 09 يونيو 2018 - 21:24
الملاحظ على المنتخب التونسي هو الإنظباط التكتيكي الجيد و اللياقة البدنية الممتازة رغم عدم وجود نجوم في الفريق و هذا بفضل التمرين الجيد و صرامة المدرب.
بالنسبة لنتائج المباريات الودية حتى وإن كانت النتائج محفزة، إلا أنها تبقى نسبية. فمثلا مرة فاز المغرب على فرنسا في عقر دارها في مقابلة إعدادية لمونديال 98 و بعد ذلك فازت فرنسا بكأس العالم. هل هذا يعني أن المغرب بفوزه على بطل العالم يعد بطلا للعالم؟ طبعا لا. لأنها مبارة ودية. أما المباريات الرسمية فهي تربح و لا تلعب. أي النيجة بغض النظر عن الأداء و الإستعراض
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