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الرئيسية | رياضة | رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا

رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا

رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا
هسبورت ـ عبد الصمد الراجي*
السبت 09 يونيو 2018 - 22:00

أكد الناخب الوطني هيرفي رونار جاهزية "أسود الأطلس" لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك عقب الفوز الذي حققه المنتخب، اليوم السبت، على حساب منتخب إستونيا بنتيجة 1-3، ضمن الاستعدادات للمونديال.

وقال المدرب الفرنسي عقب نهاية المواجهة : "قرار إخراج بعض الأسماء من المواجهة الودية جاء بسبب الندية والخشونة التي اتسم بها أداء لاعبي إستونيا".

كما زاد المسؤول عن أداء النخبة المغربية فوق الميدان أن الصدامات المتتالية أثار قلقه وأجبرته على إجراء بعض التغييرات المهمة وسط المباراة؛ منها خروج بنعطية وزياش لتجنب الإصابة.

وأضاف ربان سفينة "أسود الأطلس" الذين توجهوا فعلا صوب روسيا من أجل المشاركة في المونديال: "حجم الاستعداد الذهني والبدني للمنتخب جيد للغاية؛ ويمكن أن نقول إننا جاهزون لدخول غمار المونديال".

من جانبه أكد قائد المنتخب الوطني، المهدي بنعطية، جاهزية رفاقه الكاملة من أجل خوض دورة سنة 2018 من نهائيات كأس العالم.

ونشر بنعطية "تغريدة" عبر حسابه في "تويتر" مع صورة للتشكيلة التي واجهت إستونيا قائلا: "روسيا .. نحن مستعدون! نحن قادمون!".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم خاض مباراتين وديتين أثناء معسكره في سويسرا، إذ تعادل 0-0 أمام أوكرانيا وفاز على سلوفاكيا 2-1، ثم ختم الاستعدادات بالفوز 3-1 على منتخب إستونيا في معقله.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - ع.الحميد السبت 09 يونيو 2018 - 22:07
اذا التقت قوة الاسد مع مكر الثعلب فاعلموا
ان الغابة مسيطر عليها.بالتوفيق لمنتخبنا.
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134
2 - منى السبت 09 يونيو 2018 - 22:10
الماء يكذب الغطاس سوف نرى يا سي رونار واش استونيا هي اسبانيا
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-147
3 - حنا جايين السبت 09 يونيو 2018 - 22:12
انشاء الله سوف نمر لدور الثمانية
حظا موفقا
انا معاكوم في روسيا
اللهةولي التوفيق
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88
4 - جواد البرنوصي السبت 09 يونيو 2018 - 22:13
كل التوفيق رونار مدرب رائع يجب ان يبقى في منصبه مهما كانت النتائج
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105
5 - NOUMRI السبت 09 يونيو 2018 - 22:15
ما كاين ألي كخلغني قد المدرب ألي خارج كل أشوية الصحافة راحنا واجدين نفسيا ؤ بدنيا ؤ أنبه المنافسين أديال عنداكم ؤ انهار المعقول تخرج لينا بفضيحة المدربين الواعرين كايتكلموا في أرضية الملعب ؤ كايبينوا اللعابة أعلاياش قادين الحاصول حظ موفق
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-85
6 - حسن حسون السبت 09 يونيو 2018 - 22:15
فضلا و ليس امرا : ان لم تقولوا خيرا فلا تعلقوا ، بكل بساطة : الله يسخر .
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86
7 - keroñ السبت 09 يونيو 2018 - 22:16
اللهم انصر منتخبنا ونتمنى من الله أن ينتصر على إيران والبرتغال ونتعامل مع اسبانيا ونمر إلى الدور الموالي الله ام امين دعواتكم أيها الشعب المغربي في هده العشر الأواخر من رمضان ونتمنى كل خير انشاء الله
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47
8 - rachid السبت 09 يونيو 2018 - 22:18
من اكتر المدربين حاليا كلاما الكل يشتغل في صمت الا هاد السيد
الكلام بزاف بزاف
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-83
9 - هشام كولميمة السبت 09 يونيو 2018 - 22:19
الثقة في النفس و اللياقة البدنية و اللعب بجد و مسؤولية...هو أساس كل نجاح.أتمنى حظا موفقا للفريق المغربي.توقعاتي هي :الفوز على إيران بهدفين لواحد.ثم تعادلين أمام كل من إسبانيا و البرتغال.
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30
10 - lahcen السبت 09 يونيو 2018 - 22:21
والله حتى الخلعة فيا كتر من اللعابة على هاد الاداء اللي لعبوا بيه مهم كيف غالوا الوديات منحكموش عليها ويارب يشرفونا بالعربية ماشي يشرفونا بدريجة
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11
11 - الاسود السبت 09 يونيو 2018 - 22:21
الى الامام يا اسود. الله معكم
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23
12 - الواقعي السبت 09 يونيو 2018 - 22:25
الى منى رقم 2 . ايلا عندك شي حريرة سيري قابليها خلي السيد يخدم .راه مباراة استونيا تدريب لانه ما لقاوش شي منتخب مسالي يلعب و لعب مع استونيا .و لو كان بغا بغلبها ب 10 كون غلبها و لكن كان لقاء تدريبي .سيري قابلي المسمن
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35
13 - مغربية السبت 09 يونيو 2018 - 22:27
التوفيق للمتخب المغربي ان شاء الله. قلوبنا معاكم
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15
14 - ولد حميدو السبت 09 يونيو 2018 - 22:29
و حتى ماديا ادا مررتم للدور الثاني اما ادا فزتم بكأس العالم المغرب كلو ديالكم و لكن بالغت كثيرا في النقطة الثانية
و كما سبق لمدرب هواة من وجدة أن قال
انا فزت على الاتحاد الإسلامي و الاتحاد فاز على المولودية و المولودية فازت على دينامو كييف و دينامو كييف فازت على ليفربول و ليفربول فازت بعصبة الابطال إذن فريقي يستحق بأن يكون بطل اوربا
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-19
15 - عبد الرحمان السبت 09 يونيو 2018 - 22:32
مهما كانت النتائج فقد كسبنا منتخب قوي قادر على التنافس القاري ودلك راجع أولا إلى المدرب و الجامعة تانيا مما قد يدفع بالمنطومة الكروية مستقبلا إلى الامام
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18
16 - مول الحانوت السبت 09 يونيو 2018 - 22:34
بالتوفيق للمنتخب الوطني
المقابلة الاولى مع ايران
مربوحة انشاء الله بهاده التشكيلة
الحارس منير المحمدي
قلب الدفاع بن عطية غانم سايس
اجنحة الدفاع حكيمي نبيل درار
في الارتكاز الاحمادي بوصوفة
وسط الميدان بالهندة زياش امرابط
ايوب الكعبي مهاجم صريح
خطة 3-2 - 3 - 1
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14
17 - mohand السبت 09 يونيو 2018 - 22:34
Allah iwafak notre équipe nationale
Dima Dima Maghrib
Nîmois-Marocain
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6
18 - خالد السبت 09 يونيو 2018 - 22:37
حظ موفق و حذاري من الغرور أو الأنانية في اللعب
عيد مبارك سعيد و جعلني الله و كل من قرأ تعليقي من عتقاءه من النار في هذا الشهر المبارك
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10
19 - Mustapha السبت 09 يونيو 2018 - 22:37
للمرور إلى الدور الثمن النهائي لابد أ نقصي البرتغال أو إسبانيا، أمر صعب جدا لاكنه ليس بمستحيل
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8
20 - رشدي السبت 09 يونيو 2018 - 22:40
إلى 2 - منى

المنتخب الوطني تألق حين تأهل وحظي بتقدير كل المحللين الرياضين سواء العرب أو الأفارقة أو الغربيين أنفسهم، ولكنكم أنتم البربر العرقيون تتمنون له الخسارة لكي تمارسوا الشماتة والتشفي في المغاربة.. الله سيجعل كيدكم في نحوركم كما جعله في التاريخ.
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-15
21 - خالد.ف السبت 09 يونيو 2018 - 22:40
في كرة القدم ،الغلبة للقوي المحظوظ ، الأسود لهم ما يكفي من القوة لصناعة الحدث نتمنى لهم حظا موفقا .
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11
22 - وجدي السبت 09 يونيو 2018 - 22:41
ربان الطائرة التي ستقل النخبة المغربية غير محظوظ بالمرة لكونه لن يطول به المقام في روسيا وبالتالي سيحرم من عطلة ممتعة.
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-13
23 - هشام كولميمة السبت 09 يونيو 2018 - 22:42
إلى صاحب التعليق"الواقعي":أعتقد أنه يجب عليك احترام رأي منى.و أن تبقى في مناقشة رأيها في كرة القدم و المنتخب الوطني.شكرا على التفاعل . ما هو موقع الحرارة و المسمن؟
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8
24 - محمد السبت 09 يونيو 2018 - 22:43
إلى صاحبة التعليق 2 "منى": كفى من السلبية والنقد الهدام........
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14
25 - أم البنات السبت 09 يونيو 2018 - 22:43
قلوبنا معاكم الله يوفقكم وان شاء الله تقدمو اداء جيد يفرحنا،
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10
26 - عبدالمولى السبت 09 يونيو 2018 - 22:47
لا يجب الإستهانة بالخسم فهناك منتخبات قوية من العيار الثقيل بتوفيييق المنتخب الوطني
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4
27 - مصطفى كاراطيكا السبت 09 يونيو 2018 - 22:51
اوا الله يعون الشعب المغربي إلى على أعصابه من دابة ما الأسود خالصين خالصين وفي افخام الفنادق و عيشاين بحال الأمراء بغض النظر عن النتيجة
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-5
28 - الهاشمي 123 السبت 09 يونيو 2018 - 22:51
إلى صاحب التعليق"رشدي":ما دخل البربر في الموضوع؟أعتقد أنك خرجت على موضوع كرة القدم و المنتخب الوطني.عجيب أمر من ما زال في قوقعة و يدور في حلقة مفرغة.شكرا على التفاعل.
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6
29 - مارادونا السبت 09 يونيو 2018 - 22:53
وان غدا لناظره لقريب السي رونار المنتخب الذي استعد بدنيا وذهنيا هو المنتخب التونسي الذي لعب مع منتخبات قوية البرتغال واسبانيا اما انت يارونار وجامعة العار لعبتم مع منتخبات ضعيفة جدا وغير مشاركة في كاس العالم لكي تبيعوا الوهم لبعض الاغبياء الحمد لله انا لست منهم واتوقع لك هزاءم ثقيلة في روسيا
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-11
30 - متتبع السبت 09 يونيو 2018 - 22:56
أي نتيجة دون الوصول إلى نصف النهائي لن تسعدني .. العناصر الوطنية كلها ثقة .. جيش من 40 مليون ورائكم .. إلى الأمام، بالتوفيق إن شاء الله.
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4
31 - المحلل السبت 09 يونيو 2018 - 23:00
*المغرب vs تونس : 1#0
تونس vs إيران : 1#0
تونس vs البرتغال : 2#2
تونس vs إسبانيا : 0#1

* أوزباكستان vs إيران : 0#1
أوزباكستان vs المغرب : 0#2
* إستونيا vs البرتغال : 0#7
إستونيا vs المغرب :1#3
* صربيا vs البرتغال :1#2
صربيا vs المغرب :1#2
* أوكرانيا vs فرنسا :0#2
أوكرانيا vs السعودية : 1#1
ألمانيا vs السعودية : 2#1
أوكرانيا vs المغرب :0#0
* سلوفكيا vs إنكلترا : 1#2
سلوفاكيا vs المغرب : 1#2

لكم التعليق ..
مبروك للمنتخب المغربي التأهل مسبقا ..
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3
32 - مول الحانوت السبت 09 يونيو 2018 - 23:00
الى رقم 20 رشدي
كلامك غير منطقي وغير مقبول
لايحق لك ان تتكلم عن الامازيغ
بهاده الطريقة نحن شعب واحد
امازيغ وعرب يجمعنا وطن واحد دين واحد
حتى لاعبي المنتخب الوطني
نصفهم امازيغ والنص الاخر عرب
بس تجمعهم راية واحدة وشعار واحد
الله الوطن الملك
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2
33 - BVB12 السبت 09 يونيو 2018 - 23:06
أيها للمغاربة كونو متفائلين لماذا هاذا النقد والخوف المسلم دائما يبين القوة وليس الظعف ولو أقصينا نحن ليس لنا ميسي ولا رونالدو هادشي اللي عطا الله أوشجعوا متخبكم يا أصحاب النقاد
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0
34 - Zig.italy السبت 09 يونيو 2018 - 23:06
النقط الاولى مهمة وطريق للدور الثاتي ان شاء الله
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1
35 - Yosf السبت 09 يونيو 2018 - 23:08
الى الأخ صاحب التعليق رقم 20 يقول لك اخوك في الوطن الامازيغي وليس البربري، انني اشجع من كل قلبي فريقنا الوطني الامازيغي لانه منا ونحن منه،
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0
36 - وعزيز السبت 09 يونيو 2018 - 23:10
نصائح من ذهب :
احذروا فقط من السيطرة على مجريات المبارة بدون أهداف !!
احذروا فقط من النصف الساعة الاخيرة من كل مبارة ... !
العبوا الى اخر دقيقة او ثانية ...
احذروا من الأخطاء قرب الحارس ...
احذروا من اللعب من اجل اللعب و ليس الفوز ...
احذروا من الغرور بعد مرور الشوط الاول ولو بفوزكم ..!
كونوا محترفون بمعنى الكلمة .. و لا يلعبوا ليقال يتقنون اللعب بل اجعلوا الفوز مبتغاكم و ليس كسب ود الجمهور بتمريرات موفقة و سيطرة ظاهرية ... بلا مردودية ..!!

بالتوفيق ...
الحمد لله انكم في المبارة الاولى ستلعبون مع منتخب مسلم صائم مثلكم ...
خذوا العبرة من تونس لعبت احسن و خسرت قبل 8 د قبل نهاية المبارة
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0
37 - كمال السبت 09 يونيو 2018 - 23:12
اسي رشدي البربر زعما الامازيغ، اسمع جيدا ،اللي كنعرف انا من البربر في المنتخب كما قلت:الكجيوي امرابط فجر خالد بوطيب امرابط سفيان الاحمدي زياش بوحدوس بلهندة من تازة فبيلة كزناية بربرية كما وصفت ايت ناصر اوا نز د لك اتقي الله كنا مغاربة
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0
38 - haha السبت 09 يونيو 2018 - 23:18
الله يعاونهم دوزو ماتشات مع إستونياصعيبة كي سرحو العيا مع الفرق الضعيفة إلى دازو ها وجهي
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0
39 - Redoine السبت 09 يونيو 2018 - 23:20
ولو افترضنا ان المغرب فاز بكاس العالم ...ماذا سيتغير..وماذا سنستفيد؟ هل سيعالج المريض المغربي مجانا هل ستنقرض البطالة من بلدنا؟لا شيئ فقط سنبدا اقصائيات جديدة وسوف تهزمنا مصر كالعادة
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