24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطائرات الورقية تكبد إسرائيل خسائر زراعية
- نقابات أمنية تونسية تثمن إقالة وزير الداخلية
- توقيف مجلس جهة كلميم - وادنون بين الشرعية والمشروعية
- مصير حكومة العثماني .. من وجهة نظر دستورية
- ملتمس الرقابة بات ضرورة سياسية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا
أكد الناخب الوطني هيرفي رونار جاهزية "أسود الأطلس" لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك عقب الفوز الذي حققه المنتخب، اليوم السبت، على حساب منتخب إستونيا بنتيجة 1-3، ضمن الاستعدادات للمونديال.
وقال المدرب الفرنسي عقب نهاية المواجهة : "قرار إخراج بعض الأسماء من المواجهة الودية جاء بسبب الندية والخشونة التي اتسم بها أداء لاعبي إستونيا".
كما زاد المسؤول عن أداء النخبة المغربية فوق الميدان أن الصدامات المتتالية أثار قلقه وأجبرته على إجراء بعض التغييرات المهمة وسط المباراة؛ منها خروج بنعطية وزياش لتجنب الإصابة.
وأضاف ربان سفينة "أسود الأطلس" الذين توجهوا فعلا صوب روسيا من أجل المشاركة في المونديال: "حجم الاستعداد الذهني والبدني للمنتخب جيد للغاية؛ ويمكن أن نقول إننا جاهزون لدخول غمار المونديال".
من جانبه أكد قائد المنتخب الوطني، المهدي بنعطية، جاهزية رفاقه الكاملة من أجل خوض دورة سنة 2018 من نهائيات كأس العالم.
ونشر بنعطية "تغريدة" عبر حسابه في "تويتر" مع صورة للتشكيلة التي واجهت إستونيا قائلا: "روسيا .. نحن مستعدون! نحن قادمون!".
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم خاض مباراتين وديتين أثناء معسكره في سويسرا، إذ تعادل 0-0 أمام أوكرانيا وفاز على سلوفاكيا 2-1، ثم ختم الاستعدادات بالفوز 3-1 على منتخب إستونيا في معقله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
ان الغابة مسيطر عليها.بالتوفيق لمنتخبنا.
حظا موفقا
انا معاكوم في روسيا
اللهةولي التوفيق
الكلام بزاف بزاف
و كما سبق لمدرب هواة من وجدة أن قال
انا فزت على الاتحاد الإسلامي و الاتحاد فاز على المولودية و المولودية فازت على دينامو كييف و دينامو كييف فازت على ليفربول و ليفربول فازت بعصبة الابطال إذن فريقي يستحق بأن يكون بطل اوربا
المقابلة الاولى مع ايران
مربوحة انشاء الله بهاده التشكيلة
الحارس منير المحمدي
قلب الدفاع بن عطية غانم سايس
اجنحة الدفاع حكيمي نبيل درار
في الارتكاز الاحمادي بوصوفة
وسط الميدان بالهندة زياش امرابط
ايوب الكعبي مهاجم صريح
خطة 3-2 - 3 - 1
Dima Dima Maghrib
Nîmois-Marocain
عيد مبارك سعيد و جعلني الله و كل من قرأ تعليقي من عتقاءه من النار في هذا الشهر المبارك
المنتخب الوطني تألق حين تأهل وحظي بتقدير كل المحللين الرياضين سواء العرب أو الأفارقة أو الغربيين أنفسهم، ولكنكم أنتم البربر العرقيون تتمنون له الخسارة لكي تمارسوا الشماتة والتشفي في المغاربة.. الله سيجعل كيدكم في نحوركم كما جعله في التاريخ.
تونس vs إيران : 1#0
تونس vs البرتغال : 2#2
تونس vs إسبانيا : 0#1
* أوزباكستان vs إيران : 0#1
أوزباكستان vs المغرب : 0#2
* إستونيا vs البرتغال : 0#7
إستونيا vs المغرب :1#3
* صربيا vs البرتغال :1#2
صربيا vs المغرب :1#2
* أوكرانيا vs فرنسا :0#2
أوكرانيا vs السعودية : 1#1
ألمانيا vs السعودية : 2#1
أوكرانيا vs المغرب :0#0
* سلوفكيا vs إنكلترا : 1#2
سلوفاكيا vs المغرب : 1#2
لكم التعليق ..
مبروك للمنتخب المغربي التأهل مسبقا ..
كلامك غير منطقي وغير مقبول
لايحق لك ان تتكلم عن الامازيغ
بهاده الطريقة نحن شعب واحد
امازيغ وعرب يجمعنا وطن واحد دين واحد
حتى لاعبي المنتخب الوطني
نصفهم امازيغ والنص الاخر عرب
بس تجمعهم راية واحدة وشعار واحد
الله الوطن الملك
احذروا فقط من السيطرة على مجريات المبارة بدون أهداف !!
احذروا فقط من النصف الساعة الاخيرة من كل مبارة ... !
العبوا الى اخر دقيقة او ثانية ...
احذروا من الأخطاء قرب الحارس ...
احذروا من اللعب من اجل اللعب و ليس الفوز ...
احذروا من الغرور بعد مرور الشوط الاول ولو بفوزكم ..!
كونوا محترفون بمعنى الكلمة .. و لا يلعبوا ليقال يتقنون اللعب بل اجعلوا الفوز مبتغاكم و ليس كسب ود الجمهور بتمريرات موفقة و سيطرة ظاهرية ... بلا مردودية ..!!
بالتوفيق ...
الحمد لله انكم في المبارة الاولى ستلعبون مع منتخب مسلم صائم مثلكم ...
خذوا العبرة من تونس لعبت احسن و خسرت قبل 8 د قبل نهاية المبارة