رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا

هسبورت ـ عبد الصمد الراجي*

أكد الناخب الوطني هيرفي رونار جاهزية "أسود الأطلس" لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك عقب الفوز الذي حققه المنتخب، اليوم السبت، على حساب منتخب إستونيا بنتيجة 1-3، ضمن الاستعدادات للمونديال.

وقال المدرب الفرنسي عقب نهاية المواجهة : "قرار إخراج بعض الأسماء من المواجهة الودية جاء بسبب الندية والخشونة التي اتسم بها أداء لاعبي إستونيا".

كما زاد المسؤول عن أداء النخبة المغربية فوق الميدان أن الصدامات المتتالية أثار قلقه وأجبرته على إجراء بعض التغييرات المهمة وسط المباراة؛ منها خروج بنعطية وزياش لتجنب الإصابة.

وأضاف ربان سفينة "أسود الأطلس" الذين توجهوا فعلا صوب روسيا من أجل المشاركة في المونديال: "حجم الاستعداد الذهني والبدني للمنتخب جيد للغاية؛ ويمكن أن نقول إننا جاهزون لدخول غمار المونديال".

من جانبه أكد قائد المنتخب الوطني، المهدي بنعطية، جاهزية رفاقه الكاملة من أجل خوض دورة سنة 2018 من نهائيات كأس العالم.

ونشر بنعطية "تغريدة" عبر حسابه في "تويتر" مع صورة للتشكيلة التي واجهت إستونيا قائلا: "روسيا .. نحن مستعدون! نحن قادمون!".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم خاض مباراتين وديتين أثناء معسكره في سويسرا، إذ تعادل 0-0 أمام أوكرانيا وفاز على سلوفاكيا 2-1، ثم ختم الاستعدادات بالفوز 3-1 على منتخب إستونيا في معقله.

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