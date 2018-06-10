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كُتّاب وآراء
تكوين لحكام في الكراطي وسط عاصمة الفوسفاط
خضع 30 حكما وحكمة في رياضة الكراطي والأساليب المشتركة، بمركز "خريبكة سكيلز"، لدورة تكوينية بشقّيْها النظري والتطبيقي في ميدان التحكيم في الرياضة ذاتها.
الدورة التدريبية المنظمة من طرف مديرية خريبكة للكراطي والأساليب المشتركة، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرَت تحت إشراف الحكم الوطني وبطل رياضية الكراطي يونس الفيض.
وأوضح محمد هود، رئيس مديرية خريبكة للكراطي والأساليب المشتركة، أن "الهدف من الدورة التكوينية يتمثل أساسا في تنمية القدرات والمهارات الفنية للحكام الشباب على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وإطلاعهم على قانون التحكيم الجديد".
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "مديرية خريبكة للكراطي والأساليب المشتركة تتكوّن من أكثر من 20 جمعية رياضية، ودأبت على تنظيم دورات في إطار تكوين مستمر يتماشى مع السياسة المتّبعة من طرف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكراطي".