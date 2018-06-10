المنتخب يضبط إيقاع المونديال بتداريب خاصة في "معسكر فورونيغ"

هسبورت - محمد أمين متبار*

شَدّ المنتخب الوطني المغربي الرحال صوب روسيا مباشرة عقب مباراته الودية الثالثة، التي جمعته بالمنتخب الإستوني فوق أرضه بمدينة تالين، والتي فاز بها "أسود الأطلس" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، من أجل دخول معسكره المغلق بمدينة فورونيغ.

وسيخوض المنتخب الوطني المغربي تدريبات خاصة طيلة الأيام الخمسة المقبلة، استعدادا لمباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني؛ ضمن المجموعة الثانية من نهائيات "مونديال 2018" التي تضم، أيضا، منتخبي إسبانيا والبرتغال.

وستجرى هذه المباراة، التي يعول عليها الناخب الوطني هيرفي رونار كثيرا من أجل تعزيز حظوظ المنتخب في التأهل إلى الدور الموالي، يوم الجمعة المقبل بمدينة سان بطرسبورغ.

واختار الناخب الوطني، إلى جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مدينة فورونيغ قصد الابتعاد عن المدن الكبيرة التي تضم معسكرات كثير من المنتخبات المشاركة في المونديال، رغبة في نيل تركيز كامل على مباريات المجموعة الثانية دون التأثر بأي عوامل خارجية.

وتتميز المدن الروسية، في الوقت الراهن، بطقس بارد نوعا ما، الأمر الذي دفع هيرفي رونال إلى خوض المباراة الودية الثالثة بإستونيا، التي تتوفر على نفس الخصائص المناخية لجمهورية روسيا الفيدرالية، حتى يستأنس اللاعبون بهذه المميزات قبل دخول المباريات الرسمية.

جدير بالذكر أن هناك مخاوف كثيرة داخل المنتخب الوطني المغربي من إمكانية غياب نبيل درار عن نهائيات كأس العالم بسبب إصابة حرمته من المشاركة في التداريب الجماعية للنخبة الوطنية، وكذا المباريات الودية الثلاث التي جمعت المنتخب الوطني بمنتخبات أوكرانيا وسلوفاكيا وإستونيا.

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