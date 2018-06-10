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الرئيسية | رياضة | مدرب إيران ينتقد "استهتار طهران" .. ويتوعد "الأسود" بالمباغتة

مدرب إيران ينتقد "استهتار طهران" .. ويتوعد "الأسود" بالمباغتة

مدرب إيران ينتقد "استهتار طهران" .. ويتوعد "الأسود" بالمباغتة
هسبورت- أمال بلحاج*
الأحد 10 يونيو 2018 - 12:00

انتقد البرتغالي كارلس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، مسؤولي اتحاد الكرة لاستهتارهم باستعدادات المجموعة لنهائيات كأس العالم بروسيا، وذلك لعدم توفيرهم الظروف المناسبة للتحضير، وبرمجة مباريات ودية ككل المنتخبات المشاركة في المونديال، معتبرا أن البطولة العالمية لم تعد من أولويات المسؤولين والجمهور وكذا وسائل الإعلام.

وأضاف مدرب المنتخب الإيراني في تصريحات صحفية: "أظن أن بطولة آسيا للأمم تعتبر أكثر أهمية من كأس العالم بالنسبة للاتحاد الإيراني، أحترم آراءهم لكنني لا أتفق معهم.. استعداداتنا لهذه البطولة العالمية لم ترق طموحنا، لأن المونديال ليس من أولويات الإيرانيين، من جمهور ومسؤولين ووسائل إعلام".

وتابع: "نشارك في كأس العالم دون تنفيذ برنامجنا التحضيري، كنا في حاجة إلى استعدادات أكبر لكن المسؤولين لم يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.. تحقيق نتائج جيدة يتطلب تحضيرا جيدا، لكن سنبذل قصارى جهدنا في روسيا، ومع بقاء بضعة أيام فقط على انطلاق المنافسة، نريد التركيز فقط على مباراة المنتخب".

وعن مواجهة المنتخب المغربي في أول مباراة في المونديال ضمن المونديال، قال كارلس كيروش، إن منتخبه الإيراني لديه القدرة على مُباغتة "أسود الأطلس" لأنهم يعرفون الشيء الكثير عن المغرب، بينما الأخير لا يعرف شيئا عنهم وسيُفاجئونه، على حد تعبيره.

يشار إلى أن المنتخب الإيراني يُعد خصم "الأسود" في المجموعة الثانية من كأس العالم 2018، حيث كان أول المنتخبات التي وصلت روسيا، بعد أن أجرى آخر مباراة ودية، أمام منتخب ليتوانيا، متمكنا من تحقيق الفوز بنتيجة هدف لصفر.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مغربي الأحد 10 يونيو 2018 - 12:12
أضن أن المنتخب المغربي هو من سيفاجئ إيران.
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25
2 - محمد نبيل الأحد 10 يونيو 2018 - 12:13
انا تخلعت ! انا تزعزعت !.......
قال كارلس كيروش، إن منتخبه الإيراني لديه القدرة على مُباغتة "أسود الأطلس" لأنهم يعرفون الشيء الكثير عن المغرب، بينما الأخير لا يعرف شيئا عنهم وسيُفاجئونه،
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7
3 - حسن الأحد 10 يونيو 2018 - 12:13
بالتوفيق يااسود الأقوى في المباراة هو الذي لا يضيع الفرص ركيزو جيدا والله ولي التوفيق
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24
4 - العدلوني رشيد الأحد 10 يونيو 2018 - 12:15
واضح ان المدرب الايراني متخوف جدا
كلامه لا يعني شيئا
والواجب على رونارد أن يتعامل مع كل مباراة على حدة ويحترم كل الخصوم بشكل يفرض عليهم احترام المنتخب المغربي
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19
5 - karim الأحد 10 يونيو 2018 - 12:17
ونحن كذلك لدينا منتخب قوي نتمنى كل التوفيق ل الأسود
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17
6 - ابو عمران الأحد 10 يونيو 2018 - 12:20
المنتخب المغربي لديه مؤهلات اكتر للفوز امام ايران
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11
7 - hakimo الأحد 10 يونيو 2018 - 12:20
إذا اجتمعت قوة الأسد مع مكر الثعلب فلتعلم أنا الغابة تحت السيطرة
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20
8 - أسد المغرب الأحد 10 يونيو 2018 - 12:22
نحن كذلك نعرف الكرة الارانية واسود الاطلس مستعدون كل الاستعداد انشاء الله الفوز
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13
9 - خطة نفسية الأحد 10 يونيو 2018 - 12:22
هادشي كولو داخل فالخطة و اللعب بالنفسية ديال الخصوم لي منهم المنتخب الوطني.الله يتقبل صيامكم
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12
10 - يوسف ولد مكناس الأحد 10 يونيو 2018 - 12:23
هده التصريحات قديمة جدا و لن تؤثر على المغرب أظن أنك أنت الذي لا تعرف من هو الثعلب
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9
11 - youness الأحد 10 يونيو 2018 - 12:24
ههههه راهم باغين يلعبو لينا على النفسية مساكن و لكن ماتخافش واجدين ليكم.هانتما غادين تشوفو القنبلة المدوية اللي غادي تنفجر عليكم ان شاء الله
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12
12 - الوطنية الأحد 10 يونيو 2018 - 12:24
rira qui rira le dernier en atend le commencement du jeu. bla bla ما كين لاش
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0
13 - حمودة الأحد 10 يونيو 2018 - 12:26
مجرد حرب نفسية لنا كل التقة في منتخبنا المغربي وسوف يبين للكل مدا قوته بالتوفيق والكلام لا يغني في شي رقعت الميدان او مستطيل هو فاصل. لكل من بنتقد المنتخب نصيحة لا تشاهد المبارات
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14 - كريم الأحد 10 يونيو 2018 - 12:31
مانعرفه نحن هو أننا يجب أن ننتصر عليكم،وهذا يكفي،لاحاجة لنا أن نعرفكم.
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15 - حميد الأحد 10 يونيو 2018 - 12:34
من يضن ان المنتخب قوي فهو يكذب ويصدق كذبه او انه لا يفقه شي في المستديرة المهم نتمنا التوفيق للاسود يجب اصلاح الخطوط المنتخب يعاني
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16 - طارق الأحد 10 يونيو 2018 - 12:38
دابا نشوفو من سيفاجئ الأخر..ههههه
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17 - مغربي حر الأحد 10 يونيو 2018 - 12:38
هههههههه قالوها قبل منك
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18 - Abdellatif الأحد 10 يونيو 2018 - 12:39
c'est une guerre psychologique car ils ont peur du Maroc
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19 - مواطن الأحد 10 يونيو 2018 - 12:41
نارييييببيي انا تزعزعت انا اتخلعت.....
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0
20 - خالد.ف الأحد 10 يونيو 2018 - 12:43
من خلال كلامه ، الرجل متوقع خيبة الأمل ! رسالته موجهة للإيرانيين أنفسهم شعبا و حكومة و كأن لسان حاله يقول لهم سنهزم و السبب أنتم !
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21 - Redouane الأحد 10 يونيو 2018 - 12:44
Il est plus dans la justification de son futur échec que dans une analyse de situation.
Les mots avant les sont des réchauffements psychologiques avant match.
Ca fait parti des préparations tactiques des équipes faibles.
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