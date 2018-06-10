مدرب إيران ينتقد "استهتار طهران" .. ويتوعد "الأسود" بالمباغتة

هسبورت- أمال بلحاج*

انتقد البرتغالي كارلس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، مسؤولي اتحاد الكرة لاستهتارهم باستعدادات المجموعة لنهائيات كأس العالم بروسيا، وذلك لعدم توفيرهم الظروف المناسبة للتحضير، وبرمجة مباريات ودية ككل المنتخبات المشاركة في المونديال، معتبرا أن البطولة العالمية لم تعد من أولويات المسؤولين والجمهور وكذا وسائل الإعلام.

وأضاف مدرب المنتخب الإيراني في تصريحات صحفية: "أظن أن بطولة آسيا للأمم تعتبر أكثر أهمية من كأس العالم بالنسبة للاتحاد الإيراني، أحترم آراءهم لكنني لا أتفق معهم.. استعداداتنا لهذه البطولة العالمية لم ترق طموحنا، لأن المونديال ليس من أولويات الإيرانيين، من جمهور ومسؤولين ووسائل إعلام".

وتابع: "نشارك في كأس العالم دون تنفيذ برنامجنا التحضيري، كنا في حاجة إلى استعدادات أكبر لكن المسؤولين لم يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.. تحقيق نتائج جيدة يتطلب تحضيرا جيدا، لكن سنبذل قصارى جهدنا في روسيا، ومع بقاء بضعة أيام فقط على انطلاق المنافسة، نريد التركيز فقط على مباراة المنتخب".

وعن مواجهة المنتخب المغربي في أول مباراة في المونديال ضمن المونديال، قال كارلس كيروش، إن منتخبه الإيراني لديه القدرة على مُباغتة "أسود الأطلس" لأنهم يعرفون الشيء الكثير عن المغرب، بينما الأخير لا يعرف شيئا عنهم وسيُفاجئونه، على حد تعبيره.

يشار إلى أن المنتخب الإيراني يُعد خصم "الأسود" في المجموعة الثانية من كأس العالم 2018، حيث كان أول المنتخبات التي وصلت روسيا، بعد أن أجرى آخر مباراة ودية، أمام منتخب ليتوانيا، متمكنا من تحقيق الفوز بنتيجة هدف لصفر.

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