أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع هشام الدميعي

هسبورت - محمد فنكار*

أعلن فريق أولمبيك آسفي، تعاقده مع مدربه السابق هشام الدميعي لمدة موسمين قادمين، بعدما غادر المدرب السابق محمد أمين بنهاشم الفريق لأسباب تعود بالأساس إلى المشاكل المادية بين الطرفين.

وكشف الموقع الرسمي للنادي "العبدي" عن عودة الدميعي إلى ملعب "المسيرة" للإشراف عنه لمدة سنتين، بعدما أجمع المنخرطون والرئيس أنور دبيرة على إعادته للفريق، لسمعته الجيدة في المدينة وإنجازاته السابقة، حيث ساهم في إيصاله للمباراة النهائية لكأس العرش، برسم موسم 2015-2016، والتي خسرها أمام المغرب الفاسي بنتيجة هدفين لهدف واحد.

واتفق الطرفان على بنود العقد وعلى طموحات الفريق للموسم القادم، خصوصا وأن المدرب السابق بنهاشم، قاد الفريق إلى المنافسة على لقب البطولة، وحرم الوداد الرياضي من التتويج بتعادله في المباراة قبل الأخيرة، ومنح درع الدوري لصالح اتحاد طنجة، كما احتل المركز الرتبة السابعة برصيد 48 نقطة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر متطابقة أن بنهاشم قبل بعرض أولمبيك خريبكة لتدريبه انطلاقا من الموسم القادم، بعد رحيله عن أولمبيك آسفي بسبب المشاكل المادية التي يعانيها هذا الأخير، مبرزة بأنه سيعقد اجتماعا هاما مع مسؤولي النادي الخريبكي لتدارس المرحلة القادمة، واستعداداته للموسم القادم في الدوري الاحترافي، وسيقدم للإعلام بداية الأسبوع.

وكشف بنهاشم عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك الأسبوع الماضي، عن نهاية عقده مع أولمبيك اسفي بعد موسمين قاد من خلالهما الفريق لاحتلال مراتب مشرفة، علما بأنه يدين للفريق المسفيوي بمستحقات مالية متلعقة بخمسة أشهر من راتبه لازالت عالقة بذمة الفريق بعد المشاكل المالية التي يعانيها النادي.

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