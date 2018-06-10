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المغاربة أكثر احتفالا بأعلامهم في ساحة موسكو
الأحد 10 يونيو 2018 - 14:02
تشهد شوارع المدن الروسية المستضيفة لمبارات كأس العالم، وعلى رأسها العاصمة الروسية موسكو،عرسا موندياليا، بحماس الجماهير من كل الأعراق.
ومع اقتراب موعد المونديال في 14 يونيو، يزداد عدد الجماهير المساندة لمنتخباتها، بالوصول إلى 11 مدينة تستضيف مباريات أكبر بطولة رياضية في العالم.
وكان المغاربة والبيروفيون من أكثر الدول احتفالا بأعلام بلادهم في الساحة الحمراء بموسكو.
ونشر القائمون على تنظيم المونديال مجسمات لكرات كأس العالم في الساحات العامة.