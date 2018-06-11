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كُتّاب وآراء
ديشامب يعتبر بيرو المنتخب الأصعب أمام "البلوز"
أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشامب أن بيرو ستكون الخصم الأصعب أمام "البلوز"، حيث اعتبر "البلانكيروخا" إلى جانب أستراليا، فريقين معقدين.
وأشار ديشامب في مقابلة نشرتها صحيفة (لوباريزيان)، أمس الأحد، إلى أن منتخب بيرو الذي يواجه فرنسا في 21 يونيو الجاري بمدينة إكاترينبورج ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الدنمارك وأستراليا، "يتمتع بجودة فنية بالإضافة إلى القدرة الهجومية المعروفة عن فرق أمريكا الجنوبية".
وأضاف أنه يتوقع "حماسة شديدة" من جانب "البيكولور" نظرا لأنه يعود للمونديال عقب غياب دام 36 عاما.
وعن أستراليا التي ستستهل فرنسا مشوارها بالبطولة أمامها السبت القادم في مدينة كازان، أشار إلى أنه "لنتائجها وتصنيفها في الفيفا، تعتبر أقل خطورة".
وردا على سؤاله حول ما إذا كان هو نفسه سيستمر على رأس الإدارة الفنية لـ"البلوز" بصرف النظر عن نتيجة مونديال روسيا، قال ديشامب إن هذا هو المتوقع لأن عقده يمتد حتى عام 2020.
كما تطرق المدرب الفرنسي للجدل حول عدم استدعاء كريم بنزيمة منذ تورطه في خريف 2015 في قضية ابتزاز ضد زميله في "البلوز" آنذاك ماتيو فالبوينا.
وردا على سؤاله عما إذا كان هذا الأمر هو السبب وراء عدم استدعاء مهاجم ريال مدريد، قال ديشامب "لقد حدث ما حدث بكل تبعاته".