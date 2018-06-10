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الرئيسية | رياضة | إسبانيا تبدأ استعدادات المونديال لمواجهة البرتغال

إسبانيا تبدأ استعدادات المونديال لمواجهة البرتغال

إسبانيا تبدأ استعدادات المونديال لمواجهة البرتغال
هسبريس - إفي
الأحد 10 يونيو 2018 - 14:35

عاد المنتخب الإسباني الأحد للتدريبات، بعد ساعات من فوزه أمام نظيره التونسي بهدف نظيف في مباراته الودية الأخيرة قبل المونديال.

وبدأ منتخب "لا روخا" الإعداد لمباراته الأولى بكأس العالم 2018 أمام نظيره البرتغالي يوم الجمعة المقبل بتدريب خفيف قام فيه المدرب جولين لوبيتيجي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

وأدى جميع اللاعبين الذين شاركوا أساسيا منذ البداية في مباراة تونس، تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي، ماعدا إيسكو وتياجو ألكانتارا، اللذان تدربا على أرضية الملعب بجانب اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء والذين لم يشاركوا في ذلك اللقاء.

واستمر غياب داني كارباخال نظرا لإتمامه البرنامج التأهيلي الخاص بعه للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abdou الأحد 10 يونيو 2018 - 15:20
مقابلة اسبانيا مع تونس كانت مقابلة قوية واتيحت فيها الفرص للمنتخب التونسي اكثر من المنتخب الاسباني ..ادخلت المقابلة الشك في صفوف الاسبان ..بالنسبة للفريق الوطني ارى ان البرتغال اقوى من الاسبان لانها تلعب باكثر من ثلاثة مهاجمين اما الاسبان فقد توقف هجومهم لولا كرة في ظهر المدافعين التونسيين .
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