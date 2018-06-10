إسبانيا تبدأ استعدادات المونديال لمواجهة البرتغال

هسبريس - إفي

عاد المنتخب الإسباني الأحد للتدريبات، بعد ساعات من فوزه أمام نظيره التونسي بهدف نظيف في مباراته الودية الأخيرة قبل المونديال.

وبدأ منتخب "لا روخا" الإعداد لمباراته الأولى بكأس العالم 2018 أمام نظيره البرتغالي يوم الجمعة المقبل بتدريب خفيف قام فيه المدرب جولين لوبيتيجي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

وأدى جميع اللاعبين الذين شاركوا أساسيا منذ البداية في مباراة تونس، تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي، ماعدا إيسكو وتياجو ألكانتارا، اللذان تدربا على أرضية الملعب بجانب اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء والذين لم يشاركوا في ذلك اللقاء.

واستمر غياب داني كارباخال نظرا لإتمامه البرنامج التأهيلي الخاص بعه للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها.