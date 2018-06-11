فولر: ألمانيا 2018 أفضل من بطل مونديال 2014

هسبريس - إفي

اعتبر اللاعب والمدرب السابق لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، رودي فولر أن "المانشافت" سيذهب لمونديال روسيا بفريق أفضل من ذلك الذي توج بالبطولة قبل أربع سنوات في البرازيل.

وأكد فولر في مقابلة نشرتها صحيفة (بيلد أم سونتاغ) الأسبوعية أنه "مقتنع" بأن "الفريق الحالي أفضل من ذلك الذي خاض مونديال 2014"، مبرزا أن المدير الفني يواكيم لوف "لديه بدائل أكثر على مستوى عال".

وعلى الرغم من ذلك، حذر من أن المنتخب يجب أن يظهر مستواه بروح الفريق وأنه لا يمكن نسيان أن هناك الآن منافسين أكثر قوة مقارنة بعام 2014 ، مبرزا من بينهم إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا والبرازيل والأرجنتين.

وتخوض ألمانيا غمار المونديال الذي ينطلق الخميس المقبل، ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.