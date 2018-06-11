الرئيس الفرنسي: كنت لاعبا متحمسا لكرة قدم

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه كان لاعب كرة قدم في شبابه ولم يكن حماسه يفتر وكان يحفز فريقه.

وقال لبرنامج "تيليفوت" ugn قناة (تي.اف1) التلفزيونية الفرنسية "كنت ظهيرا أيسر، كنت سيئا لم أكن شديد المهارة. في الملعب لم يكن حماسي يفتر وكنت أحفز الفريق".

وتناول ماكرون الغذاء مع فريق كرة القدم الفرنسي في معسكر تدريبه في كليرفونتان في وقت سابق هذا الأسبوع في زيارة رئاسية أصبحت طقسا يمارسه زعماء فرنسا منذ أن زار جاك شيراك الفريق في إطار التحضير لبطولة كأس العالم لعام 1998.

وفازت فرنسا على أرضها وزادت شعبية شيراك - وقد يكون هذا بالتحديد ما يطمح إليه ماكرون فيما يتعلق بشعبيته. فبعد أن أمضى عاما في السلطة أكسبته مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لقب "رئيس الأغنياء" بين الناخبين من التيار اليساري.

وقال ماكرون "الفريق الفائز يعود بقدر كبير من الثقة... أعتقد أن الفريق يريد الفوز والعودة بالكأس".

وخالف ماكرون دعوات من جماعات يمينية بمقاطعة مباريات كأس العالم هذا الصيف بسبب تدخل موسكو في الحرب الأهلية السورية.

وكشف ماكرون الذي يشجع فريق أوليمبيك مرسيليا أنه سيسافر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم إذا وصل فريق فرنسا للدور قبل النهائي.

وقال للاعبين "قلت إنني سأحضر لأراكم إذا اجتزتم الدور ربع النهائي".

وستواجه فرنسا استراليا والدنمرك وبيرو في المجموعة الثالثة في مباريات كأس العالم التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليوز.