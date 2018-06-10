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كُتّاب وآراء
بعثة المنتخب الوطني تصل إلى روسيا
حلت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي اليوم الأحد، بمطار فورونيغ بروسيا، بعد رحلة دامت ساعتين انطلاقا من مطار تالين الدولي بإستونيا.
وبعد وصولهم إلى مدينة فورونيغ، استقل طاقم النخبة وجل اللاعبين المنادى عليهم الحافلة للالتحاق بمقر إقامة البعثة، من أجل أخد قسط من الراحة قبل استئناف التداريب عصر اليوم.
وسيكون لطاقم ولاعبي المنتخب الوطني لقاء مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلال الاجتماع الخاص بوصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية الرابعة عصرا.
إثر ذلك، ستتوجه العناصر الوطنية إلى ملعب شايكا بمدينة فورونيغ من أجل خوض حصة تدريبية ابتداء من الساعة الخامسة عصرا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
كأس العالم عندنا هو الفوز على إيران. bonne chance
تصوروا معي اخواني لو هبط البعثة المغربية بزينا التقليدي (الجلباب الأبيض؛ البلغة الصفراء، الطربوش الأحمر).
تصوروا اخواني الإحساس وهم ينزلون من مصعد الطاىرة.
معبرين عن الهوية المغربية؛ عبر لباسنا التقليدي.
اقسم لكم ان هبة المملكة الشريفة ستزعزع العالم احتراما له.
على العموم نسال الله لهم بالتوفيق فهم أبناؤنا وسفراؤنا وان شاء الله تعالى مربوحة وتصدر الدور الاول.