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الرئيسية | رياضة | بعثة المنتخب الوطني تصل إلى روسيا

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى روسيا

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى روسيا
هسبورت - متابعة
الأحد 10 يونيو 2018 - 15:05

حلت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي اليوم الأحد، بمطار فورونيغ بروسيا، بعد رحلة دامت ساعتين انطلاقا من مطار تالين الدولي بإستونيا.

وبعد وصولهم إلى مدينة فورونيغ، استقل طاقم النخبة وجل اللاعبين المنادى عليهم الحافلة للالتحاق بمقر إقامة البعثة، من أجل أخد قسط من الراحة قبل استئناف التداريب عصر اليوم.

وسيكون لطاقم ولاعبي المنتخب الوطني لقاء مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلال الاجتماع الخاص بوصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية الرابعة عصرا.

إثر ذلك، ستتوجه العناصر الوطنية إلى ملعب شايكا بمدينة فورونيغ من أجل خوض حصة تدريبية ابتداء من الساعة الخامسة عصرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Detective in London الأحد 10 يونيو 2018 - 15:41
Bon courage aux Lions de L'Atlas dans cette coupe du Monde. insha Allah ils ont tout le potentiel à donner des bons résultats avec un entraîneur capable. 3washer Mubaraka à tous mes compatriotes et dima dima Maghrib ♥
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25
2 - البهلولي الأحد 10 يونيو 2018 - 15:41
الرجاء التحلي بالأخلاق والرزانة والهدوء سواء في الملعب أو خارجه ، أتمنى كذلك أن تعطوا لأنفسكم ولباقي المغاربة قيمة.... بالتوفيق إن شاء الله.
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36
3 - med de sud الأحد 10 يونيو 2018 - 15:51
حظ موفق لبعثة ألأسود لرفع راية ألمغرب إلى أبعد نقطة في بلاد الدبابة البيضاء
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25
4 - Dse الأحد 10 يونيو 2018 - 16:06
جيبو معاكم كأس العالم فليس هناك مستحيل
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31
5 - 3askari.... الأحد 10 يونيو 2018 - 16:17
السلام عليكم الصعيدي الاسود واعد لنا افراح 1986 قلوبنا معكم و شعارنا دائما الله الوطن الملك اخوكم العسكري من فرنسا
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1
6 - مواطنة حرة الأحد 10 يونيو 2018 - 16:29
جئتم اهلا وحللتم سهلا !! ان شاء الله تعودون غانمين حاملين البشرى للمغاربة :
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7 - علال ألمانيا الأحد 10 يونيو 2018 - 16:45
يالا غي غلبو إيران والبقية لا تهم.

كأس العالم عندنا هو الفوز على إيران. bonne chance
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8 - جمال الأحد 10 يونيو 2018 - 17:05
المطلب الرئيسي هو الفوز على إيران لتفادي الانتقادات (بعدد كبير من الأهداف إن كان ممكنا) .. أمام البرتغال، و لخطف المباراة، التركيز بمعناه الحقيقي مطلوب، خصوصا في الدفاع (الأجنجة) و أيضا لاستغلال الفرص الواضحة المنتظر خلقها للتسجيل .. أمام اسبانيا ينبغي تفادي الخسارة المذلة، ربما نحتاج نسبة الأهداف .. بالتوفيق
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9 - nour الأحد 10 يونيو 2018 - 17:10
je suis sur que vous allez presenter des grands match bon courage les lions d'atlas je vous souhaite la victoir si dieu veut
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10 - وجدي اصيل الأحد 10 يونيو 2018 - 17:20
صراحة كل مرة أتأكد ان مشكلتنا هي قلة الأدمغة المبدعة في مسيرينا.
تصوروا معي اخواني لو هبط البعثة المغربية بزينا التقليدي (الجلباب الأبيض؛ البلغة الصفراء، الطربوش الأحمر).
تصوروا اخواني الإحساس وهم ينزلون من مصعد الطاىرة.
معبرين عن الهوية المغربية؛ عبر لباسنا التقليدي.
اقسم لكم ان هبة المملكة الشريفة ستزعزع العالم احتراما له.
على العموم نسال الله لهم بالتوفيق فهم أبناؤنا وسفراؤنا وان شاء الله تعالى مربوحة وتصدر الدور الاول.
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