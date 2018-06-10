بعثة المنتخب الوطني تصل إلى روسيا

هسبورت - متابعة

حلت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي اليوم الأحد، بمطار فورونيغ بروسيا، بعد رحلة دامت ساعتين انطلاقا من مطار تالين الدولي بإستونيا.

وبعد وصولهم إلى مدينة فورونيغ، استقل طاقم النخبة وجل اللاعبين المنادى عليهم الحافلة للالتحاق بمقر إقامة البعثة، من أجل أخد قسط من الراحة قبل استئناف التداريب عصر اليوم.

وسيكون لطاقم ولاعبي المنتخب الوطني لقاء مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلال الاجتماع الخاص بوصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية الرابعة عصرا.

إثر ذلك، ستتوجه العناصر الوطنية إلى ملعب شايكا بمدينة فورونيغ من أجل خوض حصة تدريبية ابتداء من الساعة الخامسة عصرا.