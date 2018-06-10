ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026"

هسبورت - أمال بلحاج*

في الوقت الذي دافع فيه عن الملف المغربي المرشح لاحتضان كأس العالم 2026، وطالب الاتحاد الدولي بضرورة تأهيله إلى مرحلة التصويت المباشر ليوم 13 يونيو المقبل قصد الحد من نظرية المؤامرة والاتّهامات التي قد تُوجّه إلى المسؤولين، يتجه اليوم راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، نحو منح صوت اتحاده للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وأكّدت مصادر إعلامية ألمانية أن رئيس الاتحاد الألماني، راينهارد جريندل، يُفضل تأجيل الكشف عن هوية الملف الذي سيمنحه صوته إلى الأربعاء المقبل، إلا أن المصادر نفسها أوضحت أنه سيمنح صوته للملف الثلاثي المشترك، بعدما دافع عن الملف المغربي في وقت سابق لبلوغ المرحلة الأخيرة المتعلقة بالتصويت المباشر.

ويبدو أن قرار الاتحاد الألماني بمنح صوته للملف الثلاثي المشترك مرتبط بتقرير لجنة "تاسك فورس" الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي؛ إذ سبق للرئيس راينهارد جريند أن أكد، في تصريحات صحافية، أنه لن يُحدد موقفه من التصويت إلا بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة، وهو ما يؤكد اقتناعه بالملف الأمريكي الذي حصل على تنقيط 4.0، في حين اكتفى المغرب برصيد 2,7، من أصل 5 نقاط.

وأوضح المسؤول الألماني أيضا أنه يتعيّن على الاتحادات الكروية تفسير الأسباب التي جعلتها تقرر التصويت لأحد الملفين، خصوصا إذا كان الملف المصوَّت لصالحه غير قادر على استضافة كأس العالم 2026 في نظر خبراء الاتحاد الدولي.

وكان راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد استقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية عضو لجنة ترشح المغرب، للتعريف بالملف المغربي المرشح لاحتضان كأس العالم 2026، ومحاولة إقناع ألمانيا بالتصويت للمملكة المغربية في 13 يونيو المقبل، مستغلا تعاطفه مع المغرب وتحذيره لـ"الفيفا".

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