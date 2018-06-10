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الرئيسية | رياضة | ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026"

ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026"

ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026"
هسبورت - أمال بلحاج*
الأحد 10 يونيو 2018 - 17:00

في الوقت الذي دافع فيه عن الملف المغربي المرشح لاحتضان كأس العالم 2026، وطالب الاتحاد الدولي بضرورة تأهيله إلى مرحلة التصويت المباشر ليوم 13 يونيو المقبل قصد الحد من نظرية المؤامرة والاتّهامات التي قد تُوجّه إلى المسؤولين، يتجه اليوم راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، نحو منح صوت اتحاده للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وأكّدت مصادر إعلامية ألمانية أن رئيس الاتحاد الألماني، راينهارد جريندل، يُفضل تأجيل الكشف عن هوية الملف الذي سيمنحه صوته إلى الأربعاء المقبل، إلا أن المصادر نفسها أوضحت أنه سيمنح صوته للملف الثلاثي المشترك، بعدما دافع عن الملف المغربي في وقت سابق لبلوغ المرحلة الأخيرة المتعلقة بالتصويت المباشر.

ويبدو أن قرار الاتحاد الألماني بمنح صوته للملف الثلاثي المشترك مرتبط بتقرير لجنة "تاسك فورس" الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي؛ إذ سبق للرئيس راينهارد جريند أن أكد، في تصريحات صحافية، أنه لن يُحدد موقفه من التصويت إلا بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة، وهو ما يؤكد اقتناعه بالملف الأمريكي الذي حصل على تنقيط 4.0، في حين اكتفى المغرب برصيد 2,7، من أصل 5 نقاط.

وأوضح المسؤول الألماني أيضا أنه يتعيّن على الاتحادات الكروية تفسير الأسباب التي جعلتها تقرر التصويت لأحد الملفين، خصوصا إذا كان الملف المصوَّت لصالحه غير قادر على استضافة كأس العالم 2026 في نظر خبراء الاتحاد الدولي.

وكان راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد استقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية عضو لجنة ترشح المغرب، للتعريف بالملف المغربي المرشح لاحتضان كأس العالم 2026، ومحاولة إقناع ألمانيا بالتصويت للمملكة المغربية في 13 يونيو المقبل، مستغلا تعاطفه مع المغرب وتحذيره لـ"الفيفا".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - moussa الأحد 10 يونيو 2018 - 17:16
ok !! just remember bc we all can have double face !! as u do u will get from us in future !! i hope that tromp or usa can stay in ur side usually
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2 - mohajir الأحد 10 يونيو 2018 - 17:22
كان على المغرب ان يتراجع وينسحب الملف لاحتضان كأس العالم 2026, لان هناك فرصة ضئيلة في أن يكون الخيارللمغرب. الملف الامريكي سينتصر
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3 - maghribi الأحد 10 يونيو 2018 - 17:22
احسن حاجة ياربي متربحش المغرب يجبو لينا غي شوهة حنا باغين المشتشفيات بغينا بندم يعيش مزيان هداك تنظيم كيدروه غي الدول لي عنداك كوالشي مزيان اما حنا المغرب اش غينظم منطمش حتى راسو
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4 - siham الأحد 10 يونيو 2018 - 17:24
البقاء للأقوى وأمريكا دولة قوية في كل المجالات وكل الدول تبحت على مصالحها مع الدول القوية
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5 - yass الأحد 10 يونيو 2018 - 17:25
لن استغرب مم منح صوت الالمان للامريكان فهم احفادهم ،فما يثير استغرابي هو عدم منح بعض الدول العربية اصواتها لاخوانهم.
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