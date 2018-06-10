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الرئيسية | رياضة | الأمطار وحزن رونالدو يرافقان البرتغال بروسيا

الأمطار وحزن رونالدو يرافقان البرتغال بروسيا

الأمطار وحزن رونالدو يرافقان البرتغال بروسيا
هسبريس - إفي
الأحد 10 يونيو 2018 - 17:45

أجرى منتخب البرتغال اليوم الأحد تحت الأمطار الكثيفة مرانه الأول في روسيا استعدادا للمونديال، بينما بدا النجم كريستيانو رونالدو حزينا.

وهيمنت على التدريب الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المنخفضة بشكل غير معتاد بهذه الفترة من العام، حتى في العاصمة الروسية، حيث بلغت 10 درجات.

وبدا كريستانو رونالدو، نجم ريال مدريد الذي لم تحسم بعد مسألة بقائه أو رحيله عن الفريق الملكي، متوترا في بداية المران، بينما كان يرتدي سترة بأكمام طويلة وسراول حراري بسبب البرودة.

واحتشد ما بين 200 و300 مشجع في الملعب، نظرا لأن المران الذي أجري في بلدة كراتوفو، على مسافة 25 كلم من جنوب شرق موسكو، كان مفتوحا أمام الجمهور.

ولم يتوان المشجعون عن الهتاف لنجمهم، وأخذ أطفال من عدة مدارس رياضية، دعوا لحضور المران، يصيحون قائلين "كريستيانو. البرتغال".

وفي النهاية اقترب نجم ريال مدريد من المدرجات لتوقيع الأوتوجرافات والتقاط صور له مع عشاقه.

واستغرق المران ما يزيد عن الساعة، واشتمل على تدريبات ركض وتصويب على المرمى ومباراة قصيرة.

واجتذبت مشاركة كريستيانو صحفيين من جميع أنحاء العالم، وتمحورت كل الأحاديث مع الإعلام حول الحالة المعنوية لمهاجم الريال بسب احتمالية رحيله عن الفريق الأبيض، بينما أشار قليلون إلى مباراة منتخب الدروع الخمسة الأولى بالمونديال، التي سيخوضها يوم الجمعة المقبل أمام إسبانيا.

وعقب مباراة إسبانيا بخمسة أيام، يواجه منتخب البرتغال المغرب، ثم يلعب مع إيران يوم 25 من الشهر الجاري في ختام لقاءاته بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ايت السجعي الأحد 10 يونيو 2018 - 18:06
ببركة المرحوم فاريا و بركة منتخب 86 بكل نجومه خيري و كريمو و الراحل الظلمي و التيمومي و خليفة و البويحياوي و بودربالة و البياز و الزاكي و الحداوي واحسينة و الأخرين نتمنى لأسودنا مسيرة موفقة مليئة بالإنتصارات و النتائج الإيجابية.
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22
2 - Mowatin الأحد 10 يونيو 2018 - 18:16
مسكين رونالدو حزين والمطر غزير جدا جدا ودر جة الحرارة منخفضة جدا جدا ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير هسبريس وقرائها
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18
3 - ht.brahim الأحد 10 يونيو 2018 - 18:29
رونالدو ضد راموس !! عجيب أمر هذه اللعبة.على العموم أتمنى أن تسود الروح الرياضية . وفرجة ممتعة
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