الأمطار وحزن رونالدو يرافقان البرتغال بروسيا

هسبريس - إفي

أجرى منتخب البرتغال اليوم الأحد تحت الأمطار الكثيفة مرانه الأول في روسيا استعدادا للمونديال، بينما بدا النجم كريستيانو رونالدو حزينا.

وهيمنت على التدريب الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المنخفضة بشكل غير معتاد بهذه الفترة من العام، حتى في العاصمة الروسية، حيث بلغت 10 درجات.

وبدا كريستانو رونالدو، نجم ريال مدريد الذي لم تحسم بعد مسألة بقائه أو رحيله عن الفريق الملكي، متوترا في بداية المران، بينما كان يرتدي سترة بأكمام طويلة وسراول حراري بسبب البرودة.

واحتشد ما بين 200 و300 مشجع في الملعب، نظرا لأن المران الذي أجري في بلدة كراتوفو، على مسافة 25 كلم من جنوب شرق موسكو، كان مفتوحا أمام الجمهور.

ولم يتوان المشجعون عن الهتاف لنجمهم، وأخذ أطفال من عدة مدارس رياضية، دعوا لحضور المران، يصيحون قائلين "كريستيانو. البرتغال".

وفي النهاية اقترب نجم ريال مدريد من المدرجات لتوقيع الأوتوجرافات والتقاط صور له مع عشاقه.

واستغرق المران ما يزيد عن الساعة، واشتمل على تدريبات ركض وتصويب على المرمى ومباراة قصيرة.

واجتذبت مشاركة كريستيانو صحفيين من جميع أنحاء العالم، وتمحورت كل الأحاديث مع الإعلام حول الحالة المعنوية لمهاجم الريال بسب احتمالية رحيله عن الفريق الأبيض، بينما أشار قليلون إلى مباراة منتخب الدروع الخمسة الأولى بالمونديال، التي سيخوضها يوم الجمعة المقبل أمام إسبانيا.

وعقب مباراة إسبانيا بخمسة أيام، يواجه منتخب البرتغال المغرب، ثم يلعب مع إيران يوم 25 من الشهر الجاري في ختام لقاءاته بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية.