24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- كازان .. مدينة التعايش السلمي حيث يصافح الإسلام المسيحية
- يوسف كوراج .. فنان تشكيلي ينثر الجمال والسلام في جبال الريف
- مدرب البرازيل ضمن المرشحين لتدريب الريال
- تسبيحات -25- رمضانية
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)
- المنتخب الوطني يختتم استعداداته للمونديال بثلاثية أمام إستونيا - (81)
- مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب - (67)
- رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا - (66)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (64)
- مدرب إيران ينتقد "استهتار طهران" .. ويتوعد "الأسود" بالمباغتة - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرازيل تعاقب النمسا في آخر ودية قبل المونديال
حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على مضيفه النمسا بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب "إرنست هابل" بالعاصمة فيينا، في ختام استعدادات راقصي السامبا لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم الذي ينطلق الخميس المقبل.
استهل الفريق البرازيلي النتيجة قبل حوالي عشر دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما استغل جابرييل جيسوس، المتسلل ولكن لم يلاحظه الحكم المساعد، كرة مرتدة من الدفاع وأودعها في الشباك النمساوية (ق36).
وفي الشوط الثاني، عاد نيمار للتألق وسجل هدفا ثانيا بعد مهارة فردية رائعة داخل منطقة الجزاء (ق63)، وتبعه فيليبي كوتينيو بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة متقنة من داخل المنطقة أيضا (ق69).
ويشارك منتخب البرازيل في المونديال الروسي ضمن المجموعة الخامسة، ويستهل مبارياته أمام سويسرا يوم الأحد المقبل، ثم يلعب مع كوستاريكا بعدها بخمسة أيام ويختتم لقاءاته في الدور الأول مع صربيا يوم 27 من الشهر الجاري.