البرازيل تعاقب النمسا في آخر ودية قبل المونديال

هسبريس - إفي

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على مضيفه النمسا بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب "إرنست هابل" بالعاصمة فيينا، في ختام استعدادات راقصي السامبا لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم الذي ينطلق الخميس المقبل.

استهل الفريق البرازيلي النتيجة قبل حوالي عشر دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما استغل جابرييل جيسوس، المتسلل ولكن لم يلاحظه الحكم المساعد، كرة مرتدة من الدفاع وأودعها في الشباك النمساوية (ق36).

وفي الشوط الثاني، عاد نيمار للتألق وسجل هدفا ثانيا بعد مهارة فردية رائعة داخل منطقة الجزاء (ق63)، وتبعه فيليبي كوتينيو بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة متقنة من داخل المنطقة أيضا (ق69).

ويشارك منتخب البرازيل في المونديال الروسي ضمن المجموعة الخامسة، ويستهل مبارياته أمام سويسرا يوم الأحد المقبل، ثم يلعب مع كوستاريكا بعدها بخمسة أيام ويختتم لقاءاته في الدور الأول مع صربيا يوم 27 من الشهر الجاري.