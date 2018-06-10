24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4221:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيينا تبحث إمكانية استضافة قمة بوتين وترامب (5.00)

  2. الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)

  4. مشجعون مغاربة يقصدون روسيا بدراجات نارية (5.00)

  5. "نزاع زراعي" يزهق روحا ضواحي ابن أحمد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | البرازيل تعاقب النمسا في آخر ودية قبل المونديال

البرازيل تعاقب النمسا في آخر ودية قبل المونديال

البرازيل تعاقب النمسا في آخر ودية قبل المونديال
هسبريس - إفي
الأحد 10 يونيو 2018 - 16:35

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على مضيفه النمسا بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب "إرنست هابل" بالعاصمة فيينا، في ختام استعدادات راقصي السامبا لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم الذي ينطلق الخميس المقبل.

استهل الفريق البرازيلي النتيجة قبل حوالي عشر دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما استغل جابرييل جيسوس، المتسلل ولكن لم يلاحظه الحكم المساعد، كرة مرتدة من الدفاع وأودعها في الشباك النمساوية (ق36).

وفي الشوط الثاني، عاد نيمار للتألق وسجل هدفا ثانيا بعد مهارة فردية رائعة داخل منطقة الجزاء (ق63)، وتبعه فيليبي كوتينيو بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة متقنة من داخل المنطقة أيضا (ق69).

ويشارك منتخب البرازيل في المونديال الروسي ضمن المجموعة الخامسة، ويستهل مبارياته أمام سويسرا يوم الأحد المقبل، ثم يلعب مع كوستاريكا بعدها بخمسة أيام ويختتم لقاءاته في الدور الأول مع صربيا يوم 27 من الشهر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.