انتداب التكناوتي يجر هجوما على مكتب الكوكب

إبراهيم مغراوي من مراكش

أثار توقيع أنس التكناوتي (26 سنة)، مهاجم فريق المغرب الفاسي، الذي ترعرع في جميع الفئات العمرية لفريق "الماص" إلى أن وصل إلى الفريق الأول وجاوره لما يقارب ثلاث سنوات، على عقد انتقاله إلى فريق الكوكب المراكشي، لثلاثة مواسم، بقيمة 400 ألف درهم للموسم الأول، و450 ألف درهم للموسم الثاني، و500 ألف درهم للموسم الثالث، جدلا كبيرا في صفوف الفاعلين الرياضيين بمدينة مراكش.

أحمد تميم، لاعب مراكشي سابق بالقسم الوطني الثاني فاعل رياضي، تفاعل مع استقدام اللاعب المذكور، قائلا: "ما يمكن استنتاجه أن مدينة فاس أصبحت سوقا تتسوق منها الكوكب المراكشي، فبعد بنجلون سيحل التكناوتي بين ظهراننا خلال الموسم المقبل"، وزاد متسائلا: "هل سيكون بالهزالة والمردودية نفسها التي كان عليها بنجلون الذي لعب أكثر من 20 مقابلة ولم يسجل أي هدف رغم انتمائه للخط الأمامي".

وقال تميم في تصريح لهسبريس: "إن كان من حسنات لهذه الصفقة فهي أن اللاعب ما زال شابا، على عكس ما كان يقدم عليه الفريق من انتداب شيوخ البطولة الوطنية"، وتساءل عن شروط القبول، وما إذا كان المدير التقني أعطى موافقته على هذا الانتداب، وحول خضوع اللاعب للتجربة قصد الوقوف على مؤهلاته التقنية والبدنية من عدمه، موردا أن "الانتدابات الأخيرة للكوكب كانت السبب المباشر وغير المباشر في المستوى المتواضع لأداء ونتائج الفريق".

وفي السياق ذاته، قال نور الدين قروي: "في الحقيقة هذا خطأ جسيم، لأن فريق الكوكب انتدب اللاعب لثلاثة مواسم"، وتساءل عن السيناريو الذي سيعتمده النادي مع التكناوتي إذا يبين أنه في غير المستوى.

في المقابل، نفى محسن مربوح، رئيس نادي الكوكب المراكشي، في تصريح لهسبريس، الملاحظات المومأ إليها، مؤكدا أن "للفريق رؤية واضحة في الانتدابات التي تعد لائحتها من طرف مدرب الفريق، فيما تنحصر مهمة المكتب المسير للنادي في تلبية طلب المدير التقني الذي يحدد من سيبقى ومن سيغادر".

وأوضح مربوح أن لائحة الانتدابات تشمل التعاقد مع سبعة لاعبين، وأشار إلى أن اعتماد ثلاث سنوات في العقد الموقع مع التكناوتي مدة عادية، لأن "معظم اللاعبين تبرز مهاراتهم الكروية داخل رقعة الملعب في الموسم الثاني، وحينها سيتوصل بمستحقاته أو سيحرم منها"، وفق تعبيره.