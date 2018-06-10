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كُتّاب وآراء
رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي
مر رسمياً الملف المغربي والملف الثلاثي المرشحين لتنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت النهائي المرتقبة يوم 13 يونيو الجاري، وذلك بعد اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، بموسكو من أجل التداول حول التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة "تاسك فورس" ودراسة مدى أحقية الملفين بالمرور لمرحلة التصويت الحاسمة.
وصادق المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، المكون من 36 عضواً، على نتائج تقرير لجنة "تاسك فورس"، ومنحت الملفين المغربي والأمريكي الحق في المرور إلى مرحلة التصويت، التي ستجرى الأربعاء المقبل بموسكو، عن مؤتمر "فيفا" الثامن والستين.
ومنحت اللجنة التقنية للتقييم (تاسك فورس) الملف المغربي 2.7 نقاط من أصل 5، بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها شهر أبريل الماضي، في حين حصل الملف الأمريكي الشمالي على تنقيط 4 من أصل 5.
وبعد قبول الملفين دون معارضة من اللجنة التقنية، ستسمح "الفيفا" يوم 13 يونيو، خلال مؤتمرها، للمرشحين بتقديم ملفيهما في 15 دقيقة لكل ملف، سيفتح بعدها نقاش لكل الحاضرين من أجل توضيح أي نقط عالقة، قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.
وستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 207 دون احتساب اتحادات المغرب والولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام خياري التصويت لأحد الملفين المغربي أو الأمريكي المشترك. وفي حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف، يعد صوته لاغيا ، والنتائج ستكون مكشوفة وعلنية على الشاشة الكبرى في قاعة المؤتمر وعلى موقع "الفيفا" الرسمي.
وستكشف الشاشة كل تفاصيل عملية التصويت، وفي حال حصل أحد الملفين على أزيد من 50 في المائة من الأصوات سيعتبر فائزا بتنظيم مونديال 2026. أما في حالة التعادل في الأصوات، فستلجأ "الفيفا" إلى النقط المحصل عليها في تقييم اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
وقلنا لكم ان كل دول العالم التالث،تاخد معونات من امريكا و سيهددها ترامب,فقلتم لنا،لا فعلاقاتنا مع الافارقة متينة ولن تتخلى عنا،
وقلنا لكم،ان معظم الدول الاوبية و الامريكية،لن تفضل التنظبم التلاثي و تصوت للمغرب،فقلتم لنا:قربها منا سوف يمنحنا صوتها.
وهكذا يظهر جليا اننا نعرف خبايا السياسة احسن من الذين يتنططون امامنا،او انهم يستغبوننا لينهبوا اموالنا بدعوى كاس العالم
لماذا يتقصد المسؤلون وضعنا في مواجهة ضد التيار ؟
هل من اجل انفسهم ؟
او من اجل الربح المادي على حساب الشعب ؟
هل الغرور و الاعتزاز المفرط بالنفس ؟
مهما يكن ، فلا يجوز تقديم الخد للصفع هكذا بدون داع .
ام ستختفي كسابقاتها أما تنظيم المنديال حلم لن يتحقق
كيباقى فيا الشعب مسكين باقي كيصدق الأوهام وباقي
تحلم وباقي ما بغا يفيق ضربا واعرا مسكين وكلها فراسو
الناس لدرجة الإدمان على الكرا مبقاوش كيعرفوا المنطق
وفيهم الي تيكول وعلاش راه ممكن نديوها؟
هنية و اللهيلاا هنية على الموغريب
المهم هو المشاركة و المساهمة في دعم صندوق الفيفا لإن تقديم ملف الترشيح يكلف 46 مليون دولار امريكي
طبعا المغرب بلد غني يترشح من أجل تقديم المليارات سخاء رخاء للفيفا لموازين
اللهما كثر حسادنا و قلل مستشفياتنا و تعليمنا
نحصل على أصوات من أجل احتضان المونديال
خلونا مستورين الله يرحم الوالدين رَآه حنا المغرب مقدشي حتى اتفرج مشي الى انظم
فاللهم يسر امورنا لما فيه خير البلاد والعباد...
الجميل في ملف الترشيح أن سيكشف عن نفاق بعض الدول في الخليج التي تدعي أنها شقيقة
ولكن المغرب اصبح دولة تؤرق امريكا تخيل بلد كالمغرب يحصل على نقاط تقريبا نفسخا حصلت عليها ثلاث دول قوية امريكا وكندا والمكسيك
هذا يبين مدى قوة المغرب
وانشانء تزداد الحظوظ في كل موسم وسياتي الموسم القادم وسناخذه اكيد
ولكن يجب على المغرب يصلح بعض الامور بالبلاد كالبطالة وتنظيف البلاد من الرشوة وغيرها