رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي

هسبورت - أمال لكعيدا*

مر رسمياً الملف المغربي والملف الثلاثي المرشحين لتنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت النهائي المرتقبة يوم 13 يونيو الجاري، وذلك بعد اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، بموسكو من أجل التداول حول التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة "تاسك فورس" ودراسة مدى أحقية الملفين بالمرور لمرحلة التصويت الحاسمة.

وصادق المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، المكون من 36 عضواً، على نتائج تقرير لجنة "تاسك فورس"، ومنحت الملفين المغربي والأمريكي الحق في المرور إلى مرحلة التصويت، التي ستجرى الأربعاء المقبل بموسكو، عن مؤتمر "فيفا" الثامن والستين.

ومنحت اللجنة التقنية للتقييم (تاسك فورس) الملف المغربي 2.7 نقاط من أصل 5، بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها شهر أبريل الماضي، في حين حصل الملف الأمريكي الشمالي على تنقيط 4 من أصل 5.

وبعد قبول الملفين دون معارضة من اللجنة التقنية، ستسمح "الفيفا" يوم 13 يونيو، خلال مؤتمرها، للمرشحين بتقديم ملفيهما في 15 دقيقة لكل ملف، سيفتح بعدها نقاش لكل الحاضرين من أجل توضيح أي نقط عالقة، قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.

وستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 207 دون احتساب اتحادات المغرب والولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام خياري التصويت لأحد الملفين المغربي أو الأمريكي المشترك. وفي حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف، يعد صوته لاغيا ، والنتائج ستكون مكشوفة وعلنية على الشاشة الكبرى في قاعة المؤتمر وعلى موقع "الفيفا" الرسمي.

وستكشف الشاشة كل تفاصيل عملية التصويت، وفي حال حصل أحد الملفين على أزيد من 50 في المائة من الأصوات سيعتبر فائزا بتنظيم مونديال 2026. أما في حالة التعادل في الأصوات، فستلجأ "الفيفا" إلى النقط المحصل عليها في تقييم اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.

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