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الرئيسية | رياضة | رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي

رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي

رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي
هسبورت - أمال لكعيدا*
الأحد 10 يونيو 2018 - 18:15

مر رسمياً الملف المغربي والملف الثلاثي المرشحين لتنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت النهائي المرتقبة يوم 13 يونيو الجاري، وذلك بعد اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، بموسكو من أجل التداول حول التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة "تاسك فورس" ودراسة مدى أحقية الملفين بالمرور لمرحلة التصويت الحاسمة.

وصادق المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، المكون من 36 عضواً، على نتائج تقرير لجنة "تاسك فورس"، ومنحت الملفين المغربي والأمريكي الحق في المرور إلى مرحلة التصويت، التي ستجرى الأربعاء المقبل بموسكو، عن مؤتمر "فيفا" الثامن والستين.

ومنحت اللجنة التقنية للتقييم (تاسك فورس) الملف المغربي 2.7 نقاط من أصل 5، بعد الزيارة التفتيشية التي قامت بها شهر أبريل الماضي، في حين حصل الملف الأمريكي الشمالي على تنقيط 4 من أصل 5.

وبعد قبول الملفين دون معارضة من اللجنة التقنية، ستسمح "الفيفا" يوم 13 يونيو، خلال مؤتمرها، للمرشحين بتقديم ملفيهما في 15 دقيقة لكل ملف، سيفتح بعدها نقاش لكل الحاضرين من أجل توضيح أي نقط عالقة، قبل أن يتم إغلاق النقاش والتوجه نحو التصويت الذي سيكون حاسما وبطريقة إلكترونية.

وستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 207 دون احتساب اتحادات المغرب والولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام خياري التصويت لأحد الملفين المغربي أو الأمريكي المشترك. وفي حال رفض أحد الأعضاء التصويت لأي طرف، يعد صوته لاغيا ، والنتائج ستكون مكشوفة وعلنية على الشاشة الكبرى في قاعة المؤتمر وعلى موقع "الفيفا" الرسمي.

وستكشف الشاشة كل تفاصيل عملية التصويت، وفي حال حصل أحد الملفين على أزيد من 50 في المائة من الأصوات سيعتبر فائزا بتنظيم مونديال 2026. أما في حالة التعادل في الأصوات، فستلجأ "الفيفا" إلى النقط المحصل عليها في تقييم اللجنة التقنية لحسم الفائز بتنظيم المونديال.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - هشام مراكش الأحد 10 يونيو 2018 - 18:25
الحمد لله وصلنا المرحلة الأخيرة بالتوفيق إن شاء الله
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34
2 - احمد الأحد 10 يونيو 2018 - 18:28
ندعو بالتوفيق للملف المغربي لان بلدنا في حاجة ماسة لتنظيم هاته التظاهرة حتى نرتقي الى مصاف الدول الكبرى على غرار اسبانيا سنة 1982 حيث انه بفضل تنظيم كأس العالم تحولت اسبانيا من دولة نامية الى دولة عظمى
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32
3 - طاه متولي الأحد 10 يونيو 2018 - 18:29
كونوا على يقين ان المغرب لن ينظم كاس العالم كما انه سيخرج من الدور الاول
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-65
4 - عامر الأحد 10 يونيو 2018 - 18:32
نفس سيناريو 2010 خسر المغرب الرهان بفارق بسيط امام امريكا وكندا والمكسيك (هدا ما سيقال)
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18
5 - عدنان الأحد 10 يونيو 2018 - 18:32
انا واقعي منطقي مانخدمش عاطفتي كوني مغربي, كولشي باين و واضح وضوح الشمس, الملف الأمريكي قوي جدا جدا , ولا نقدر على منافسته. و شكرا
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35
6 - المغربي الحر الأحد 10 يونيو 2018 - 18:33
فرصة المغرب في تنظيم المونديال ضعيفة لأن هناك خلط بين السياسة و الرياضة للأسف و امريكا استعملت ثقلها السياسي للضغط على دول العالم.
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35
7 - عبد الحليم الأحد 10 يونيو 2018 - 18:34
أكيد بان المغرب لن يفوز على امريكا ولن ينضم مونديال2026 فأمريكا تتحكم في العالم كله وستمنحها اغلبية الدول أصوتها.( يقول عبد الحليم في أغنيته) :وستعرف يوما ياولدي بأنك كنت تطارد خيط ذخان. وسترجع مكسورا مهزوما الوجدان.
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8 - عبد الرحمن الأحد 10 يونيو 2018 - 18:34
نتمنى الفوز بتنظيم المونديال 2026
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8
9 - واحد من الناس الأحد 10 يونيو 2018 - 18:37
عندما قدم المغرب ترشيح المونديال،قلنا لكم ان تنظيم المغرب للمونديال من ثامن المستحيلات،فقلتم لا سوف نري العالم ما نستطيع فعله,
وقلنا لكم ان كل دول العالم التالث،تاخد معونات من امريكا و سيهددها ترامب,فقلتم لنا،لا فعلاقاتنا مع الافارقة متينة ولن تتخلى عنا،
وقلنا لكم،ان معظم الدول الاوبية و الامريكية،لن تفضل التنظبم التلاثي و تصوت للمغرب،فقلتم لنا:قربها منا سوف يمنحنا صوتها.
وهكذا يظهر جليا اننا نعرف خبايا السياسة احسن من الذين يتنططون امامنا،او انهم يستغبوننا لينهبوا اموالنا بدعوى كاس العالم
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10
10 - عبد الله الأحد 10 يونيو 2018 - 18:37
لا زلت اتذكر المسخرة التي حصلت للملف المغربي في ترشيه الاخير امام جنوب افريفيا .
لماذا يتقصد المسؤلون وضعنا في مواجهة ضد التيار ؟
هل من اجل انفسهم ؟
او من اجل الربح المادي على حساب الشعب ؟
هل الغرور و الاعتزاز المفرط بالنفس ؟
مهما يكن ، فلا يجوز تقديم الخد للصفع هكذا بدون داع .
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8
11 - مزلوط الأحد 10 يونيو 2018 - 18:37
المهم المشاركة. و سنحصل على المرتبة الثانية و راء امريكا. و ليس من السهل الحصول على هده المرتبة و موعدنا انشاء الله مع اقتراب ترشيح 2030 لدى على الشعب المغرب ان يفتخر بهده المرتبة واننا ربحبا اللجنة و الرءيس ...... و السلام و عيدكم مبارك سعيد
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-8
12 - عود الريح الأحد 10 يونيو 2018 - 18:39
مربوحا انشاء الله. Morocco 2026
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2
13 - إدريس الجراري الأحد 10 يونيو 2018 - 18:39
هل سيرجعون الأموال التي اخدوها من المال العام
ام ستختفي كسابقاتها أما تنظيم المنديال حلم لن يتحقق
كيباقى فيا الشعب مسكين باقي كيصدق الأوهام وباقي
تحلم وباقي ما بغا يفيق ضربا واعرا مسكين وكلها فراسو
الناس لدرجة الإدمان على الكرا مبقاوش كيعرفوا المنطق
وفيهم الي تيكول وعلاش راه ممكن نديوها؟
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8
14 - انشري هسبريس عاجل الأحد 10 يونيو 2018 - 18:39
مبروك على التنظيم موروكو مول 3026

هنية و اللهيلاا هنية على الموغريب

المهم هو المشاركة و المساهمة في دعم صندوق الفيفا لإن تقديم ملف الترشيح يكلف 46 مليون دولار امريكي

طبعا المغرب بلد غني يترشح من أجل تقديم المليارات سخاء رخاء للفيفا لموازين

اللهما كثر حسادنا و قلل مستشفياتنا و تعليمنا
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17
15 - سليم الأحد 10 يونيو 2018 - 18:39
اقول للمعلق رقم 3 كن علي يقين لو المغرب لم يحصل له شرف التنظيم او خرج من الدور الاول فعلي الاقل له شرف المحاوله اما امتالك فالفشل و الانهزاميه والانبطاح هي عملتهم
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4
16 - شمالي الأحد 10 يونيو 2018 - 18:41
يا اسفي على ملايين النقود من العملة الصعبة التي ضاعت هباءا منثورا من خزينة الشعب المداويخ.كان بالاحرى توفير الأدوية و ضخ هذة الاموال في تخفيض المواد الأساسية التى تعرف غلاء فاحش في شهر مبارك.المثل المغربي لما ولدو ماحن فيه...
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1
17 - زكرياء اءيت الطالبي الأحد 10 يونيو 2018 - 18:42
من الصعب جدا اءن ينظم المغرب كاءس العالم خصوصا بعد اءن اءعطت لجنة التاسك فورس نقط متوسطة للملف المغربي ونقط عالية للنلف الاءمريكي.السعودية اءبانت عن نذالتها عندما قررت منح صوتها لاءمريكا وهذا اءن دل على شيء فاءنما يدل على اءن المغرب يجب اءن يقطع علاقاته الديبلوماسية مع هذه الدولة العربية التي بدل منح صوتها للمغرب منحته لدونالد ترامب لاءنه يحمي اءل سعود ويجعلهم باقين في الحكم.
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0
18 - محمد الأحد 10 يونيو 2018 - 18:42
ان يصل الملف المغربي إلى مرحلة التصويت شيء إيجابي ولكن علينا بذل مجهود أكبر لكي
نحصل على أصوات من أجل احتضان المونديال
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19 - علولة الأحد 10 يونيو 2018 - 18:43
ماذا لدينا من احتياجات الضرورية لكي نسعف الأوضاع الصحية للجماهير القادمة إلينا ؟ وابن سينامون وأين سيوكلون وأين سيركبون وأين سيتجمعون وأين هي الملاعب وأين المواصلات ؟ لم نجدها نحن القاطنين فكيف سيجدونها السياح
خلونا مستورين الله يرحم الوالدين رَآه حنا المغرب مقدشي حتى اتفرج مشي الى انظم
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20 - وليد من فنلندا الأحد 10 يونيو 2018 - 18:43
الى كل المسؤلين المغاربة كونو تحشموا على وجوهكم هدا الى كان عندكم وجه واش نصف المغاربة لا يملكون حتى المراحيض بقا ليكم غير تنظيم المونديال لا طرق لا مستشفيات لا تعليم لا أمن الزبل في كل مكان الى متى هدا التخلف و التفكير في المونديال يأتي بعد تحقيق هده المطالب
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21 - ولد حميدو الأحد 10 يونيو 2018 - 18:44
المغرب وصل للمباراة النهائية و ضربات الجزاء هي التي ستحدد الفوز رغم أن التحكيم منحاز و ما دام ترامب لم يؤكد الفوز فالامور ليست محسومة لأن سفراءها في الدول احصوا الدول التي ستصوت لملفهم اما الذين وعدوا المغرب فلا ثقة فيهم
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22 - Minamata الأحد 10 يونيو 2018 - 18:44
سواء احتضن المغرب المونديال ام لا... فالأمر سيان ...لان الكرة مخدر الشعب وتمطيط للأزمة وهدر للمال العام دون وجه حق ..مايهم هو الرفق ب هدا الشعب المطحون من وزراءه . وبرلمانييه ..فلا يعقل أن ينتشر الغلاء ويتفاقم العوز والفقر ويتدهور التعليم والصحة .....والمسؤول في خبر كان د
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23 - عبد ربه الأحد 10 يونيو 2018 - 18:44
يقول المثل " انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد "

فاللهم يسر امورنا لما فيه خير البلاد والعباد...
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24 - يوسف مراكش الأحد 10 يونيو 2018 - 18:45
يقول البعض أننا لنكون في مصاف الدول المتقدمة في حال لم ننظم كأس العالم، سمحو لي ولكن هذا هراء .. تركيا، سينغافورة، .. لم ينظموا كأس العالم و لم يحتاجو لتنظيمه لكي يصلوا إلى مستوى ومصاف الدول المتقدمة

الجميل في ملف الترشيح أن سيكشف عن نفاق بعض الدول في الخليج التي تدعي أنها شقيقة
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25 - معطي الأحد 10 يونيو 2018 - 18:45
لن يفوز المغرب بتنظيم المونديال، ومن يتوهم ذلك فإنه متمسك بالسراب الذي يحسبه الضمئان ماء....انتهى الكلام كما قال ابن زيدان.
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26 - بدر كاتالونيا الأحد 10 يونيو 2018 - 18:46
مجرد تمديد لعمر الميت كي تعيش عائلته على بصيص من الامل وهم يعلمون مسبقا أنه ميت
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27 - مغربي الأحد 10 يونيو 2018 - 18:50
صراحة شخصيا انا ضد مثل هده الفلكلوريات والمزايدات والمظاهر البراقة وكما يقول المثل البس قدك يواتيك نحن شعب على قد الحال وفى حاجة الى التعليم والتشغيل والعدل والصحة ومحاربة الفقر ووو اكثر مما نحن ف حاجة لمثل هدا الخداع الخاوى لا نحتاج لكاس ولا لتنظيم بطولة نحن عاجزون حتى عن تنظيم انفسنا
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28 - moh الأحد 10 يونيو 2018 - 18:50
يكفينا شرفا اثبات اهليتنا لمنافسسة الكبار ويكفي من يقلل من شان بلادنا من خلال تعليقاتهم ان دافعيهم لم يستطيعو المنافسة حتي على المستوى الافريقي
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29 - smail الأحد 10 يونيو 2018 - 18:52
انشاء الله ساعة الفرحة للشباب المغربي والعربي تقترب ونحن على لا تفصلنا الا يومين وتسمع من قاعة اجراء القرعة موروكو موروكو انشاء الله
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30 - Zey oudrar الأحد 10 يونيو 2018 - 18:54
Le Maroc passera. inch'Allah il suffit que notre délégation fasse le nécessaire auprès des autres délégations pour les convaincre .
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31 - Mido الأحد 10 يونيو 2018 - 18:58
سءال: من في الشعب المغربي سيطالب باموال الشعب والخزينة بمليارات الدولارات التي اننفقت على تنظيم المغرب لمونديال2026 رغم معرفة الجامعة ومن ترأسها 100% منذ وقت بعيد انه سيحصل العكس؟ انا قلتها للاشعب المغربي، المكلف بمونديال 2026 وهو معروف، رءيس الجامعة، مقتنع بهذا الموضوع منذ زمن بعيد لاكن كيف يمكن له الاستفادة من اموال الشعب و الخزانة الا بهذا الشكل، هو يمثل امام الشعب بمسرحيته هو ومن معه. يقودوا الشعب المغربي بسياسة السراب؟ بالنسبة اليهم الشعب جاهل والفرصة يجب استغلالها لانها لن تعود؟
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32 - االمزابي HD الأحد 10 يونيو 2018 - 18:58
نحن نعلم اننا لن نحصل على تنظيم كاس العالم في المغرب
ولكن المغرب اصبح دولة تؤرق امريكا تخيل بلد كالمغرب يحصل على نقاط تقريبا نفسخا حصلت عليها ثلاث دول قوية امريكا وكندا والمكسيك
هذا يبين مدى قوة المغرب
وانشانء تزداد الحظوظ في كل موسم وسياتي الموسم القادم وسناخذه اكيد
ولكن يجب على المغرب يصلح بعض الامور بالبلاد كالبطالة وتنظيف البلاد من الرشوة وغيرها
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33 - كاره الخزن الأحد 10 يونيو 2018 - 18:58
المغرب متأخر بسبعين قرنا عن الدول المتقدمة .. أيها المغربي هل لديك مستشفى جيد هل لديك مدرسة جيدة ؟؟ لا تتعلق فين تتفلق
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