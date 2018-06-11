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الرئيسية | رياضة | مغاربة يتوجهون إلى روسيا عبر دراجات نارية لتشجيع المنتخب

مغاربة يتوجهون إلى روسيا عبر دراجات نارية لتشجيع المنتخب

مغاربة يتوجهون إلى روسيا عبر دراجات نارية لتشجيع المنتخب
رشيد الكويرتي من مكناس
الاثنين 11 يونيو 2018 - 09:00

انطلق ستة شباب، الأحد، من باب منصور لعلج التاريخية بمدينة مكناس في رحلة على متن الدرجات النارية، يتجهون من خلالها إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي في مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق، هناك، يوم الخميس المقبل.

ويأمل المشاركون في هذه الرحلة، التي سيقطعون خلالها مسافة تناهز ستة آلاف كلم، الوصول إلى روسيا عبر إسبانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا، قبل الوصول إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، ومنها إلى موسكو.

ياسر بيوكناش، أحد المشاركين في هذه الرحلة، أوضح أن دخول غمار هذه التجربة باستعمال الدراجات النارية جاء بمبادرة شخصية منهم لتشجيع منتخب الأسود في كأس العالم بروسيا.

وأبرز الشاب ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه الرحلة تشكل فرصة للتعريف، كذلك، بمدينة مكناس وبالمؤهلات السياحية للمغرب بصفة عامة بالدول التي سيقطعها الموكب ذهابا وإيابا.

وأوضح المتحدث ذاته أن القافلة ستعبر ميناء الناظور، الأحد، في اتجاه مدينة برشلونة قبل مواصلة الرحلة إلى العاصمة الفلندية هلسينكي التي سيتم بها اللقاء بشابين آخرين ينحدران من مدينة مكناس، واحد منهما يقيم باليابان والآخر بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سينظمان إلى المجموعة للدخول جميعا، على متن الدراجات النارية، إلى الأراضي الروسية.

يذكر أن الشباب الستة، الذين يجمعهم شغف ركوب الدراجات النارية وحب كرة القدم، عمدوا إلى وضع عدة شارات وملصقات على دراجاتهم تعبر عن هدف رحلتهم الجماعية نحو روسيا؛ منها ملصق يؤكد على تشجيع الأسود، وآخر يرمز إلى كأس العالم لكرة القدم، فضلا عن حملهم للعلم المغربي.

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