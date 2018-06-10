شبكة رياضية: زياش سيتألق في مونديال روسيا

هسبورت*

سلطت شبكة "سكاي سبورتس" الضوء على 20 لاعبًا منتظر تألقهم في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، الذي سينطلق يوم الخميس المقبل.

وذكرت أن المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس، قدم مستويات رائعة في الدوري الهولندي، تؤهله للتألق في روسيا، حيث سجل 9 أهداف وصنع 15، في 34 مشاركة للاعب، بالإضافة أنه توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري، وهو ما يجعله مرشحا للتألق رفقة المنتخب المغربي الذي يلعب ضمن المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والبرتغال وإيران.

وجاء في القائمة أيضا 3 نجوم عرب، توقعت الشبكة توهجهم رفقة منتخباتهم في المحفل العالمي الذي ينطلق يوم 14 يونيو الجاري، ويتعلق الأمر بالمصري محمود حسن تريزيغيه، لاعب قاسم باشا التركي، ومواطنه محمد صلاح، لاعب ليفربول، والسعودي محمد السهلاوي، لاعب نادي النصر والتونسي ديلان برون، لاعب جينت البلجيكي.

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