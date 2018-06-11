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الرئيسية | رياضة | شكوك تحوم حول حضور بيليه إلى افتتاح المونديال

شكوك تحوم حول حضور بيليه إلى افتتاح المونديال

شكوك تحوم حول حضور بيليه إلى افتتاح المونديال
هسبريس - إفي
الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:41

ألغى الأسطورة البرازيلي بيليه أمس الأحد زيارته التي كانت مقررة لروسيا للتحدث خلال مؤتمر داخل أكبر جامعة في البلاد، لتحوم الشكوك حول تواجده بالمباراة الافتتاحية للمونديال يوم الخميس المقبل بين صاحب الضيافة، المنتخب الروسي، ونظيره السعودي.

وكشف المتحدث باسم بيليه في تصريحات للصحافة المحلية "بيليه لن يحضر (للجامعة)، لأنه بحالة سيئة. لديه مشكلة في القدمين. سيتحدد قبل يوم الثلاثاء المقبل مسألة حضوره للمباراة الافتتاحية للمونديال من عدمها".

ويعد "الجوهرة السوداء"، الذي رفع كأس العالم 3 مرات مع "السيليساو"، أحد أبرز المدعوين لحضور المراسم الافتتاحية لكأس العالم في روسيا يوم الخميس المقبل على ملعب (لوجينكي) الذي سيحتضن ضربة البداية بين روسيا والسعودية.

وكان بيليه، الذي يحظى بإعجاب كبير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد ألغى من قبل زيارته لروسيا في مارس الماضي لحضور ودية روسيا والبرازيل والتي كان سيتم تكريمه فيها بمناسبة الذكرى الـ60 لأول مباراة له في المونديال.

وخضع الهداف التاريخي لـ"السيليساو" برصيد 76 هدفا خلال السنوات الأخيرة لعدة عمليات جراحية في العمود الفقري والفخذ وهو ما أجبره على التقليل من ظهوره العام.

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