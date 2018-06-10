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الرئيسية | رياضة | منتخب إسبانيا يدخل المونديال برقم قياسي وبلا خسارة منذ 2016

منتخب إسبانيا يدخل المونديال برقم قياسي وبلا خسارة منذ 2016

منتخب إسبانيا يدخل المونديال برقم قياسي وبلا خسارة منذ 2016
هسبريس - إفي
الأحد 10 يونيو 2018 - 23:55

يدخل منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيغي، مونديال روسيا بكونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة منذ إقصائه من الدور الثاني في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة "يورو 2016" بفرنسا، كما أنه عادل الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية التي يسجل فيها أهداف، وذلك خلال مباراة تونس الودية السبت.

وكنات مباراة السبت إحدى أسوأ المواجهات التي قدمها "لا روخا" في حقبة لوبيتيغي، وكانت أقرب أن تخرج سلبية في كل شيء، لولا الهدف الذي جاء بقدم مهاجم سيلتا فيغو، ياجو أسباس، قبل صافرة النهاية بست دقائق، عادل به رقما قياسيا عمره 67 عاما.

ولم تتمكن إسبانيا من هز شباك خصومها خلال 20 مباراة متتالية منذ 1951.

وامتدت سلسلة التسجيل السابقة لأربع سنوات ما بين 1947 وحتى 1951، في الوقت الذي ما زال أمام هذا الجيل فرصة لكسر هذا الرقم عندما يأتي موعد ضربة بدايتهم في المونديال يوم الجمعة المقبل أمام البرتغال.

ومنذ 26 يونيو 2016 الذي شهد خروج "الماتادور" من ثمن نهائي اليورو على يد إيطاليا بثنائية نظيفة والتي كانت بمثابة الإعلان عن نهاية الحقبة الذهبية للمدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي، تمكنت إسبانيا منذ ذاك التاريخ من التسجيل في جميع مبارياتها سواء رسمية أو ودية، ولم تعرف طريقا للخسارة.

وحققت كتيبة لوبيتيغي رقما قياسيا في تصفيات المونديال بإنهائها دون أي خسارة بمعدل 9 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل الفريق 36 هدفا بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - زليطة كروط الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:22
علينا ان لا ننفخ في انفسنا بما لايتناسب مع احجامنا. الإفراط في التغني بإنتصارات محتشمة من مقابلات ودية لايفيد...لايجب احتقار الخصوم وفي نفس الوقت لايجب الانتقاص من الدات وعند الامتحان يعز المرئ او يهان..... والله ولي التوفيف.
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24
2 - يونس الرباطي الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:23
ضد كل المتشائمين من المغاربة أقول لكم أن المنتخب سيفاجئكم ويهزم إسبانيا والبرتغال
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32
3 - Odassalh الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:31
إنشاء لله المغرب 3 مقال 1 اسبانيا
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15
4 - سمير البقالي الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:32
تفاؤل
نعم اخي الرباطي انا معك ان المنتخب سوف يهزم البرتغال و إسبانيا. و حتما كأس العالم بأيدينا هذه الدروة.تفاءل اخي الرباطي لك الحق في ذلك.لكن اقول لك الله يعطيك العقل
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0
5 - يوسف ولد البلاد الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:33
معا المنتخب الوطني المغربي كاع الأرقام غا تخربق ليكم
راه غا تعلقو فين تفلقوا معانا
وستكتب لاروخا نهايتها مع صافرة بداية المقابلة
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5
6 - محلل رياضي الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:39
المنتخب الإسباني منتخب كبير يستحق كل الإحترام. ابانو عن علو كعبهم. لذلك يبقى مرشح وبقوة لنيل اللقب. لذلك أظن أن المنتخب سيقدم مباراة كبيرة أمامهم أولا ستكون ديربي الجارين ثانيا المنتخب سيكرر إنجاز 86 . ثالثا لأنهم في نظرنا بورقعة فقط .اعتقد أننا سنتعادل معهم في حالة الفوز على إيران
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12
7 - Titwani الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:47
اظن لكل منتخب حظوظ في التأهل ومن خلال المبارة الاولى ستضح الامور شخصيا انا متفائل للمنتخب المغربي لكن اتمنى ان يلعبوا بكل وطنية ويضعوا امام اعينهم ملايين المغاربة تنتظر الفرحة بااتوفيق
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7
8 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:50
احذر اللاعبين من راموس يضرب اي لاعيب يشوفو لاعب محترف حداري منو حداري حداري عنصري بزاف
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