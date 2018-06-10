24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- "أسود الأطلس" تتحدى "مجموعة الموت" وتستعد للزئير في روسيا
- كازان .. مدينة التعايش السلمي حيث يصافح الإسلام المسيحية
- يوسف كوراج .. فنان تشكيلي ينثر الجمال والسلام في جبال الريف
- مدرب البرازيل ضمن المرشحين لتدريب الريال
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (100)
- ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026" - (86)
- مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب - (73)
- رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي - (73)
- مدرب إيران ينتقد "استهتار طهران" .. ويتوعد "الأسود" بالمباغتة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمطار تلغي تدريبات المنتخب الأرجنتيني بروسيا
ألغى منتخب الأرجنتين لكرة القدم المران المفتوح للصحفيين الذي كان مقررا له اليوم في مقر معسكره بضواحي موسكو بسبب الأمطار التي لم تؤثر على الحصة التدريبية للبرتغال، التي تقيم بالقرب من راقصي التانغو.
ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني على شبكة تويتر أنه "بسبب الأحوال المناخية المتقلبة ألغي المران المفتوح للصحفيين لمدة 15 دقيقة، حيث لن تقام الحصة التدريبية على الملعب الرئيسي".
واكتفى لاعبو التانجو بالتدرب على ملعب فرعي وداخل الصالة الرياضية بسبب الأمطار التي قد تضر بأرضية الملعب الرئيسي.
وتشارك الأرجنتين في مونديال روسيا 2018 ضمن المجموعة الرابعة، وتخوض أولى لقاءاتها أمام أيسلندا يوم السبت المقبل، ثم تواجه كرواتيا بعدها بخمسة أيام، قبل أن تختتم مبارياتها مع نيجيريا يوم 26 من الشهر الجاري.