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الرئيسية | رياضة | الأمطار تلغي تدريبات المنتخب الأرجنتيني بروسيا

الأمطار تلغي تدريبات المنتخب الأرجنتيني بروسيا

الأمطار تلغي تدريبات المنتخب الأرجنتيني بروسيا
هسبريس - افي
الأحد 10 يونيو 2018 - 23:15

ألغى منتخب الأرجنتين لكرة القدم المران المفتوح للصحفيين الذي كان مقررا له اليوم في مقر معسكره بضواحي موسكو بسبب الأمطار التي لم تؤثر على الحصة التدريبية للبرتغال، التي تقيم بالقرب من راقصي التانغو.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني على شبكة تويتر أنه "بسبب الأحوال المناخية المتقلبة ألغي المران المفتوح للصحفيين لمدة 15 دقيقة، حيث لن تقام الحصة التدريبية على الملعب الرئيسي".

واكتفى لاعبو التانجو بالتدرب على ملعب فرعي وداخل الصالة الرياضية بسبب الأمطار التي قد تضر بأرضية الملعب الرئيسي.

وتشارك الأرجنتين في مونديال روسيا 2018 ضمن المجموعة الرابعة، وتخوض أولى لقاءاتها أمام أيسلندا يوم السبت المقبل، ثم تواجه كرواتيا بعدها بخمسة أيام، قبل أن تختتم مبارياتها مع نيجيريا يوم 26 من الشهر الجاري.

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