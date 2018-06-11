آيت جودي يخلف الطاوسي في تدريب شباب بلوزداد

هسبريس - د.ب.أ

عين نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم المحلي عز الدين آيت جودي، مدربا جديدا، بموجب عقد يمتد لموسمين.

ووقع آيت جودي، على العقد الذي يربطه بشباب بلوزداد مساء الأحد، ليخلف بذلك المغربي رشيد الطاوسي، الذي رحل لتدريب نادي وفاق سطيف.

وساهم آيت جودي، الموسم الماضي، في عودة مولودية بجاية إلى دوري الأضواء الجزائري، علما أنه سبق له الاشراف على تدريب شباب بلوزداد في 2006. كما درب عدة أندية منها وفاق سطيف وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر ونصر حسين داي.

كما كانت له تجربة تدريبية في المغرب، حيث قاد فرق مولودية وجدة، وأولمبيك خريبكة، والمغرب الفاسي، وحسنية اكادير. إلى جانب النجم الصفاقسي، وترجي جرجيس في تونس.