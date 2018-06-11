24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المقاطعة، كجزء من الثقافة الشعبية (5.00)

  2. الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)

  3. نشطاء وراء فرح أطفال يتحدون إعاقات في سطات (5.00)

  4. الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)

  5. "الإفطار العلني" يقود الدرك لتفكيك عصابة قرب فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | آيت جودي يخلف الطاوسي في تدريب شباب بلوزداد

آيت جودي يخلف الطاوسي في تدريب شباب بلوزداد

آيت جودي يخلف الطاوسي في تدريب شباب بلوزداد
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 11 يونيو 2018 - 03:17

عين نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم المحلي عز الدين آيت جودي، مدربا جديدا، بموجب عقد يمتد لموسمين.

ووقع آيت جودي، على العقد الذي يربطه بشباب بلوزداد مساء الأحد، ليخلف بذلك المغربي رشيد الطاوسي، الذي رحل لتدريب نادي وفاق سطيف.

وساهم آيت جودي، الموسم الماضي، في عودة مولودية بجاية إلى دوري الأضواء الجزائري، علما أنه سبق له الاشراف على تدريب شباب بلوزداد في 2006. كما درب عدة أندية منها وفاق سطيف وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر ونصر حسين داي.

كما كانت له تجربة تدريبية في المغرب، حيث قاد فرق مولودية وجدة، وأولمبيك خريبكة، والمغرب الفاسي، وحسنية اكادير. إلى جانب النجم الصفاقسي، وترجي جرجيس في تونس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.