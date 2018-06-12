آسيا تكافح المراهنات غير القانونية قبل المونديال

هسبريس - رويترز

تستعد قوات إنفاذ القانون في آسيا لمحاربة القائمين على المراهنات بشكل غير قانوني الذين زادوا من أنشطتهم في المنطقة قبل نهائيات كأس العالم مستغلين التكنولوجيا الذكية والعملات الرقمية للهروب من المحاكمة.

وقال خبراء في هذا المجال إن المراهنات بشكل غير قانوني فيما يتعلق بمباريات كأس العالم تنتشر في دول مثل تايلاند وماليزيا حيث تحظى كرة القدم بشعبية جارفة بينما لا توجد في مثل هذه الدول بدائل قانونية تنظم عملية المراهنات.

ويقولون إنه حتى في كوريا الجنوبية وهونج كونج، حيث تجري المراهنات بشكل قانوني عبر هيئات مسجلة، تؤثر المراهنات بشكل غير قانوني بشكل كبير على السوق القانونية.

ويقول خبراء إن هذه النوعية من المراهنات انتقلت إلى الشبكة العنكبوتية ومنصات الهواتف المحمولة التي توفر نطاقا أوسع لخيارات المراهنات مقارنة مع الجهات القانونية للمراهنات، مما يزيد صعوبة ضبطها من قبل وكالات إنفاذ القانون.

وقالت شرطة هونج كونج ومكاو إن العصابات الإجرامية كثيرا ما استخدمت منصات مثل (ويتشات) لطرح المراهنات.

وقالت الشرطة الدولية (الإنتربول) ونادي الفروسية في هونج كونج الذي يدير عمليات المراهنات في سباقات الخيول وكرة القدم في هونج كونج إن العملات الرقمية مثل البتكوين ساعدت القائمين على المراهنات بشكل غير قانوني على تسهيل نشاطهم.

ويقول نادي الفروسية إن عائدات المراهنات بشكل غير قانوني في هونج كونج هذا العام بما في ذلك خلال نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا ستبلغ 68 مليار دولار على الأقل مقارنة مع 6.5 مليار دولار في سنغافورة و79 مليار دولار في كوريا الجنوبية سنويا.

وقال نادي الفروسية إن المراهنات في هونج كونج من المتوقع أن تحقق 750 مليون دولار هونج كونج خلال كأس العالم فقط.

وقال مديرون تنفيذيون في مجال المراهنات إن من المتوقع أن تكون المراهنات بشكل غير قانوني أكبر منها خلال نهائيات كأس العالم التي استضافتها البرازيل في عام 2014 ويرجع ذلك لقرب المناطق الزمنية بين روسيا ودول منطقة آسيا.

وكثير من المراهنات بشكل غير قانوني تسهلها شركات مسجلة في الخارج خاصة في الفلبين والتي تبيع تراخيص مراهنات عبر الإنترنت إلى المشغلين.