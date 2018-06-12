منتخب إيران يفتقد "تاريمي وعزت" أمام المغرب

هسبريس - د.ب.أ

يواجه المهاجم مهدي تاريمي، نجم منتخب إيران الأول لكرة القدم، شبح الغياب عن المباراة الأولى لفريقه في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام المغرب والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وخرج تاريمي، البالغ 25 عاما، مصابا من مباراة إيران الودية الأخيرة التي فازت فيها على ليتوانيا بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.

وسيفتقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لإيران، في المباراة الأولى لفريقه في المونديال لمجهودات لاعب الوسط سعيد عزتولاهي، ذو الـ21 عاما، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الحمراء خلال المباراة الأخيرة للمنتخب الإيراني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ومن المتوقع أن يحل بديلا له أمام المغرب روزبيه تشيشمي أو أوميد إبراهيمي.

وكان المنتخب الإيراني أول المنتخبات المشاركة في المونديال وصولا إلى الأراضي الروسية يوم الثلاثاء الماضي. وفي المشاركة الخامسة له في المونديال؛ يلتقي المنتخب الإيراني، بالإضافة إلى مباراته مع المغرب، مع نخبة البرتغال، بطلة أوروبا عام 2016، والمجموعة الإسبانية، بطلة العالم في 2010.