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الرئيسية | رياضة | ركبة بيكيه تثير القلق قبل انطلاق مونديال روسيا

ركبة بيكيه تثير القلق قبل انطلاق مونديال روسيا

ركبة بيكيه تثير القلق قبل انطلاق مونديال روسيا
هسبريس - إفي
الاثنين 11 يونيو 2018 - 14:35

غادر المدافع جيرارد بيكيه التدريبات الصباحية للمنتخب الإسباني اليوم في المدينة الرياضية لنادي كراسنودار عقب شكواه من آلام في الركبة اليسرى.

وأثناء تدريبات منتخب "لا روخا" اليوم استعدادا لمباراته الأولى في المونديال أمام البرتغال يوم الجمعة المقبل، شعر بيكيه بآلام في ركبته اليسرى منعته من استكمال التدريبات.

وقبل مغادرته للملعب أمسك المدافع بركبته وقام بركل الكرة ليختبر إذا ما كان سيتمكن من الاستمرار في التدريبات أم لا، ولم يكمل أيضا دافيد سيلفا التدريبات ولكن بدون أسباب واضحة.

وتشارك إسبانيا في المونديال ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيران والمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Odassalh الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:00
لله ا شافك بعد المنديال ان شاء لله
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2 - ammar الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:20
جد عادي بالنسبة لواحد متزوج بشاكيرا مايبقاوش عندو الركابي هههه
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3 - ابو امين. الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:24
ابغيناه العب معطوب.مزيانة للمنتخب المغربي .
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