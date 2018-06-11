ركبة بيكيه تثير القلق قبل انطلاق مونديال روسيا

هسبريس - إفي

غادر المدافع جيرارد بيكيه التدريبات الصباحية للمنتخب الإسباني اليوم في المدينة الرياضية لنادي كراسنودار عقب شكواه من آلام في الركبة اليسرى.

وأثناء تدريبات منتخب "لا روخا" اليوم استعدادا لمباراته الأولى في المونديال أمام البرتغال يوم الجمعة المقبل، شعر بيكيه بآلام في ركبته اليسرى منعته من استكمال التدريبات.

وقبل مغادرته للملعب أمسك المدافع بركبته وقام بركل الكرة ليختبر إذا ما كان سيتمكن من الاستمرار في التدريبات أم لا، ولم يكمل أيضا دافيد سيلفا التدريبات ولكن بدون أسباب واضحة.

وتشارك إسبانيا في المونديال ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيران والمغرب.